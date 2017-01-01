従業員エンゲージメントビデオメーカー: 効果的なコンテンツを作成
AIを活用したプラットフォームで士気を高め、つながりを促進します。AIアバターを使用して、動的な従業員エンゲージメントビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の全従業員を対象とした60秒のプロフェッショナルな「内部コミュニケーション」ビデオを想像してみてください。これは、主要な会社の成果や今後のイニシアチブを発表するためにデザインされています。ビジュアルスタイルは洗練されており、リアルな「AIアバター」を使用して自信を持ってメッセージを伝え、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」によって重要な更新を効果的に伝え、「従業員エンゲージメントビデオ」を促進します。
特定のチームの最近のプロジェクト成功やチームのマイルストーンを強調する30秒の祝賀「アニメーションビデオ」を開発します。ビジュアルスタイルは遊び心がありエネルギッシュで、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの楽しいグラフィックと魅力的なアニメーションを取り入れ、活気あるバックグラウンドトラックと簡潔な「字幕/キャプション」と同期させて、すべてのチームメンバーがこの迅速な認識の瞬間を楽しめるようにします。
特定のチームメンバー向けの50秒の情報提供「トレーニングビデオ」セグメントを提案します。これは、専門家からのクイックヒントやベストプラクティスを提供します。このビデオは、主に「スクリプトからのテキストビデオ」によって書かれたコンテンツを効率的に洗練されたプレゼンテーションに変換し、落ち着いた明確な指導的な「ボイスオーバー生成」を伴い、理解を深めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員エンゲージメントビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは、従業員エンゲージメントビデオのクリエイティブな成果を向上させるために、先進的なAIビデオメーカーの機能を活用します。多様なビデオテンプレートから選択し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、AIアバターを使用してメッセージを生き生きとさせることで、ビデオ作成プロセスを効率的かつインスピレーションに満ちたものにします。
HeyGenを使用してどのような種類の内部コミュニケーションビデオを作成できますか？
HeyGenのAIを活用したプラットフォームを使用すると、魅力的なオンボーディングビデオ、包括的なトレーニングビデオ、動的な企業文化ビデオなど、幅広い内部コミュニケーションビデオを簡単に作成できます。直感的なドラッグアンドドロップビデオエディターとすぐに使えるビデオテンプレートにより、さまざまな組織のニーズに合わせたコンテンツ制作が効率化されます。
AIアバターを使用したビデオでブランドの一貫性を保つことはできますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターを使用してもビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持できるように、強力なブランディングコントロールをサポートしています。会社のロゴやブランドカラーを簡単に統合し、すべての従業員エンゲージメントビデオが独自の企業美学を反映するようにします。
HeyGenのAIビデオメーカーはHRチームのコンテンツ作成をどのように支援しますか？
HeyGenの従業員エンゲージメントビデオメーカーは、複雑なタスクを自動化することでHRチームのコンテンツ作成を簡素化します。AIテキスト読み上げ、スクリプト生成、カスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能により、HRプロフェッショナルは広範なビデオ編集経験がなくても、高品質な内部コミュニケーションやトレーニング資料を迅速に作成できます。