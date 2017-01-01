従業員エンゲージメントビデオメーカー: 効果的なコンテンツを作成

AIを活用したプラットフォームで士気を高め、つながりを促進します。AIアバターを使用して、動的な従業員エンゲージメントビデオを簡単に生成します。

新入社員向けに45秒のダイナミックなオンボーディングビデオを作成し、活気ある企業文化を紹介します。この魅力的な作品は、笑顔の顔や協力的な職場のクイックカットを特徴とし、明るく歓迎する音楽に合わせて、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して効率的に作成され、「オンボーディングビデオ」と「企業文化ビデオ」を強化するための招待的なビジュアルストーリーを迅速に構築します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の全従業員を対象とした60秒のプロフェッショナルな「内部コミュニケーション」ビデオを想像してみてください。これは、主要な会社の成果や今後のイニシアチブを発表するためにデザインされています。ビジュアルスタイルは洗練されており、リアルな「AIアバター」を使用して自信を持ってメッセージを伝え、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」によって重要な更新を効果的に伝え、「従業員エンゲージメントビデオ」を促進します。
サンプルプロンプト2
特定のチームの最近のプロジェクト成功やチームのマイルストーンを強調する30秒の祝賀「アニメーションビデオ」を開発します。ビジュアルスタイルは遊び心がありエネルギッシュで、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの楽しいグラフィックと魅力的なアニメーションを取り入れ、活気あるバックグラウンドトラックと簡潔な「字幕/キャプション」と同期させて、すべてのチームメンバーがこの迅速な認識の瞬間を楽しめるようにします。
サンプルプロンプト3
特定のチームメンバー向けの50秒の情報提供「トレーニングビデオ」セグメントを提案します。これは、専門家からのクイックヒントやベストプラクティスを提供します。このビデオは、主に「スクリプトからのテキストビデオ」によって書かれたコンテンツを効率的に洗練されたプレゼンテーションに変換し、落ち着いた明確な指導的な「ボイスオーバー生成」を伴い、理解を深めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員エンゲージメントビデオメーカーの使い方

魅力的な従業員エンゲージメントビデオを簡単に作成します。AIを活用したビデオ作成で内部コミュニケーションと企業文化を向上させます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
魅力的なメッセージを書いたり、既存のスクリプトを貼り付けたりして始めます。このAIを活用したプラットフォームは、テキストを動的なビデオコンテンツにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝えます。これらのアバターは、従業員エンゲージメントビデオを個別化するのに役立ちます。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成でメッセージを響かせます。
4
Step 4
エンゲージメントビデオをエクスポート
ブランディングコントロールを使用して会社のロゴとカラーを統合し、ブランドの一貫性を確保します。その後、洗練された従業員エンゲージメントビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームを鼓舞し、動機付け

.

強力でインスピレーションを与えるビデオを作成し、従業員に深く響くことで、ポジティブな企業文化を育み、士気を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenは従業員エンゲージメントビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？

HeyGenは、従業員エンゲージメントビデオのクリエイティブな成果を向上させるために、先進的なAIビデオメーカーの機能を活用します。多様なビデオテンプレートから選択し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、AIアバターを使用してメッセージを生き生きとさせることで、ビデオ作成プロセスを効率的かつインスピレーションに満ちたものにします。

HeyGenを使用してどのような種類の内部コミュニケーションビデオを作成できますか？

HeyGenのAIを活用したプラットフォームを使用すると、魅力的なオンボーディングビデオ、包括的なトレーニングビデオ、動的な企業文化ビデオなど、幅広い内部コミュニケーションビデオを簡単に作成できます。直感的なドラッグアンドドロップビデオエディターとすぐに使えるビデオテンプレートにより、さまざまな組織のニーズに合わせたコンテンツ制作が効率化されます。

AIアバターを使用したビデオでブランドの一貫性を保つことはできますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターを使用してもビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持できるように、強力なブランディングコントロールをサポートしています。会社のロゴやブランドカラーを簡単に統合し、すべての従業員エンゲージメントビデオが独自の企業美学を反映するようにします。

HeyGenのAIビデオメーカーはHRチームのコンテンツ作成をどのように支援しますか？

HeyGenの従業員エンゲージメントビデオメーカーは、複雑なタスクを自動化することでHRチームのコンテンツ作成を簡素化します。AIテキスト読み上げ、スクリプト生成、カスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能により、HRプロフェッショナルは広範なビデオ編集経験がなくても、高品質な内部コミュニケーションやトレーニング資料を迅速に作成できます。