社員エンゲージメントビデオジェネレーター：士気を即座に高める

AIを活用したプラットフォームとプロフェッショナルなビデオテンプレートを利用して、強力なスクリプトからのテキストビデオで魅力的な社員ビデオを迅速に作成します。

全社員に向けた新しい会社の取り組みを発表する、30秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで励みになるもので、スムーズなトランジションと明確で親しみやすいAIのナレーションを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用してメッセージを効果的に伝えます。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームの優れた業績を祝う、45秒の魅力的な社員表彰ビデオをデザインしてください。このビデオは、祝賀的でインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用し、鮮やかなグラフィックスとアップビートな背景音楽を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して表彰メッセージを生き生きと伝えます。
サンプルプロンプト2
新入社員や潜在的な採用候補者を対象にした、60秒の活気ある企業文化ビデオを制作してください。多様で本物の社員体験を紹介し、ビジュアルとオーディオスタイルは真実味がありエネルギッシュで、HeyGenのAIアバターによる短い社員の証言を統合し、重要な価値観を強調しつつつながりを促進します。
サンプルプロンプト3
社員向けに新しいソフトウェア機能に関するクイックヒントを提供する、20秒の簡潔なトレーニングビデオスニペットを開発してください。このビデオは、明確で指導的なビジュアルスタイルが必要で、フォーカスされた画面共有と、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用したクリアなAIの声でステップを説明し、アクセシビリティと明確さを向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員エンゲージメントビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したプラットフォームでプロフェッショナルで影響力のある社員エンゲージメントビデオを迅速に作成し、社内コミュニケーションを簡単に変革します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
社員エンゲージメント用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートを選ぶか、スクリプトを貼り付けてテンプレートとシーンを使用してビデオを即座に生成し始めます。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターから選び、リアルなボイスオーバー生成技術で声をカスタマイズしてメッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
直感的なブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、会社のロゴや色、その他のビジュアル資産でビデオをパーソナライズし、一貫した企業文化メッセージを維持します。
4
Step 4
エンゲージメントビデオをエクスポート
作成を完了し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、社内コミュニケーションチャネルで共有する準備が整った高品質の社員エンゲージメントビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な企業文化と表彰を作成

インスピレーションを与える企業文化と社員表彰ビデオを開発し、ポジティブな職場環境を育み、チームメンバーを動機付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員コミュニケーションの創造性とエンゲージメントを向上させることができますか？

HeyGenは強力な社員エンゲージメントビデオジェネレーターとして機能し、真に魅力的なビデオを制作するための創造的なエンジンを提供します。プロフェッショナルなビデオテンプレートとブランディングコントロールを活用して、社内コミュニケーションが会社のアイデンティティに完璧に共鳴するようにします。

HeyGenは社内で直感的に使えるAIビデオメーカーとして何が優れているのですか？

HeyGenはAIを活用したプラットフォームを通じてコンテンツ制作を簡素化する直感的なAIビデオメーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターとリアルなAIアバター、AIテキスト読み上げを組み合わせることで、誰でも簡単にトレーニングやオンボーディング用のプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenはさまざまな種類の社員エンゲージメントビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは重要なトレーニングやオンボーディングビデオから、インスピレーションを与える企業文化や社員表彰ビデオまで、幅広い社員エンゲージメントビデオをサポートするように設計されています。柔軟なプラットフォームを活用して、社内コミュニケーションを簡単に強化しましょう。

HeyGenの機能はどのようにしてプロフェッショナル品質の社内ビデオを保証しますか？

HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリと強力なブランディングコントロールを通じて、プロフェッショナル品質の社内ビデオを保証します。自動字幕や豊富なメディアライブラリへのアクセスなどの機能を使って、洗練された仕上がりを加え、汎用性の高いビデオエディター内で作業できます。