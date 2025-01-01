従業員エンゲージメントトレーニング動画ジェネレーター：チームの可能性を引き出す
AIアバターを使用して、従業員を魅了するインパクトのあるトレーニング動画を簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個人やチームのエンゲージメント向上のための実践的な戦略を求める従業員向けに、60秒のインパクトのある指導動画を作成します。ビジュアルには、協力ツールの動的な画面録画デモと魅力的なアニメーションを組み合わせ、明確で親しみやすく、やる気を引き出すナレーションを添えます。HeyGenの強力なナレーション生成機能が、従業員エンゲージメントトレーニング動画に一貫した高品質の音声を提供できることを強調します。
L&Dプロフェッショナルやビジネスオーナーを対象にした30秒の簡潔なプロモーション動画を開発し、効率的なトレーニングソリューションを探ります。この動画では、オンボーディングからスキル開発までのさまざまなトレーニングシナリオを高速でモンタージュし、クリーンでプロフェッショナルな美学を示します。ナレーションは説得力があり自信に満ちたもので、HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンがプロフェッショナルトレーニングコンテンツの作成を加速することを強調します。
多様な労働力を持つグローバル組織向けに、最大の効果を得るためのトレーニングコンテンツのカスタマイズに焦点を当てた50秒の洞察に満ちた動画をデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは豊かで包括的であり、さまざまな言語を話すAIアバターをフィーチャーし、目立つテキストオーバーレイを使用します。落ち着いた情報提供のトーンで視聴者を導き、HeyGenがどのようにして動画を簡単にカスタマイズし、自動生成された字幕/キャプションでアクセス性を確保し、より広いリーチを実現するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員エンゲージメントトレーニング動画を向上させることができますか？
HeyGenは、従業員エンゲージメントトレーニング動画を効率的に作成するための高度なAIビデオプラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの変換を活用して、コンテンツを動的でプロフェッショナルなトレーニングモジュールに変換し、学習者の保持率を向上させます。
HeyGenがHR向けの効果的なトレーニング動画ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力なAI HRトレーニング動画メーカーとして、作成プロセスを簡素化します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとシームレスなテキストからビデオへの変換を使用して、広範な編集スキルを必要とせずに高品質な指導動画を生成できます。
HeyGenは企業学習とオンボーディングのカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは企業学習とオンボーディングセッションのための広範なカスタマイズを提供します。AIアバター、さまざまなナレーションを使用して動画をパーソナライズし、LMSと統合することで、カスタマイズされた多言語のトレーニング体験を確保します。
既存のトレーニング資料をHeyGenで動画に変換できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用すると、PDF、PowerPoint、スクリプトを簡単に動的な動画に変換できます。画面録画を組み込み、プロフェッショナルなスクリプトを生成し、キャプションを追加して、包括的なトレーニングコンテンツを効率的に作成します。