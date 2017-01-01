社員育成ビデオメーカー：トレーニングとスキルを向上

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、効率的で影響力のある学習のための魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に作成します。

人事部門は、新入社員に会社の価値観と初期のワークフローを紹介する、歓迎の1分間の社員育成ビデオを作成しようとしています。このマイクロラーニングビデオは、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと励ましの声で、HeyGenのAIアバターを活用して個別の挨拶と説明を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術チーム向けに、複雑なソフトウェアの更新を解明するための90秒の魅力的なトレーニングビデオが必要です。シャープで指導的なビジュアルとクリアな音声で、HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能が詳細なスクリプトを明確で簡潔な指示に変え、すべてのニュアンスを効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
学習と開発の専門家は、全スタッフ向けに更新されたコンプライアンスガイドラインに関する2分間のプロフェッショナル開発モジュールを迅速に作成する必要があります。この重要な社員トレーニングビデオは、企業的でありながらアクセスしやすいビジュアルと音声のプレゼンテーションを求めており、HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンが迅速な作成と展開を可能にします。
サンプルプロンプト3
リーダーシップ能力を向上させるために、マーケティングマネージャーは、チームリーダー向けに効果的なフィードバック技術を簡潔にカバーする45秒のマイクロラーニングビデオを望んでいます。現代的でダイナミックなビジュアルスタイルとインスピレーションを与えるサウンドトラックを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたコンテンツをシームレスに変換し、影響力のある共有可能なプレゼンテーションにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員育成ビデオメーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルな社員育成ビデオを迅速かつ効率的に作成します。視覚的に豊かなトレーニングコンテンツでチームを強化し、学習と成長を促進します。

1
Step 1
テンプレートでプロジェクトを作成
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択するか、ゼロから始めます。直感的なインターフェースを使用して、影響力のある社員育成のためにコンテンツを迅速にレイアウトできます。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、カメラクルーを必要とせずに、トレーニングビデオにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加え、エンゲージメントを維持します。
3
Step 3
ブランドのビジュアルアイデンティティを追加
会社のロゴ、色、フォントをブランディングコントロールを使用して適用し、すべてのビデオが企業のガイドラインに完全に一致し、ブランド認知を高めるようにします。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比と解像度でエクスポートします。高品質の社員トレーニングビデオを、すべての好みの学習プラットフォームで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を社員向けに簡素化

.

AIビデオツールを活用して、複雑な概念や手順を簡素化し、社員育成コンテンツをすべての人にとってより明確でアクセスしやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な社員トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む高度なAIビデオツールを活用して、コンテンツをプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、効果的な学習と開発プログラムのためのマルチメディア作成を簡素化します。

HeyGenは社員育成コンテンツのブランディングコントロールをどのように提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を社員トレーニングビデオに組み込むことができます。多様なテンプレートを利用して、すべての指導コンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenはマイクロラーニングビデオの制作を効率化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは教育をより効率的にするために設計されており、マイクロラーニングビデオの迅速な制作を可能にします。AIアバターやボイスオーバー生成などの機能により、制作時間を大幅に短縮し、影響力のある短編社員トレーニングビデオを簡単に作成できます。

標準的なトレーニング以外に、HeyGenでどのような種類のビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、詳細なビデオドキュメンテーション、画面録画チュートリアル、オンラインコース用のインタラクティブビデオなど、幅広いコンテンツを作成できます。私たちの強力なビデオ編集ツールと生成AIプラットフォームは、知識共有のための多様なマルチメディア作成ニーズをサポートします。