迅速に魅力的なコンテンツを作成するための社員向けブリーフィングビデオメーカー
高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな社員向けブリーフィングビデオに瞬時に変換し、エンゲージメントと情報保持を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けの45秒の安全トレーニングビデオを開発し、実用的な視覚スタイルと明確な画面上のテキストを使用して情報の保持を向上させます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してアクセシビリティと強化を図ります。
新入社員向けの90秒のフレンドリーで情報豊かなオンボーディングビデオを設計し、会社の文化をブランドに一貫した視覚と音声スタイルで紹介します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を効率的に使用して構築します。
マーケティング部門向けの75秒のダイナミックな社員トレーニングビデオを制作し、新しいソフトウェア機能について教育します。構造化された教育的な視覚と音声スタイルで、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して迅速に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションとトレーニングの取り組みを強化できますか？
HeyGenは、最先端のAIビデオプラットフォームであり、究極の社員向けブリーフィングビデオメーカーとして設計されています。魅力的な社員トレーニングビデオやオンボーディングビデオの作成を効率化し、社内コミュニケーションにおける情報保持を大幅に向上させます。AIを活用することで、静的なコンテンツをチームのためのダイナミックな視覚学習体験に変換します。
HeyGenで作成したビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenを使用すると、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを得ることができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴ、色、フォントを統合して、一貫性のあるプロフェッショナルなAIビデオを制作します。また、多様なAIアバターを選択してブランドを効果的に表現し、すべてのビデオが独自のスタイルを反映するようにします。
HeyGenを使ってテキストから高品質のAIビデオを簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して高品質のAIビデオを簡単に作成できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、プロフェッショナルなナレーション付きの洗練されたビデオが数分で生成されます。この効率的なビデオメーカーは、複雑なビデオ編集スキルがなくても、誰でも魅力的なコンテンツを制作できるようにします。
HeyGenはグローバルなオーディエンスと作成したビデオの共有をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、アクセシビリティと多様なオーディエンスの理解を向上させるために、自動字幕/キャプションを提供し、広範なリーチを可能にします。さらに、革新的な1クリック翻訳機能により、グローバルチーム向けにビデオを簡単に適応させることができます。完成したビデオは、さまざまなプラットフォームで簡単にエクスポートおよび共有でき、既存のLMSと統合してシームレスに配信することも可能です。