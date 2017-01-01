従業員福利厚生ビデオメーカーで魅力的な人事コンテンツを作成
現在の従業員向けに60秒の説明ビデオを開発し、健康保険プランのオプションをプロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルで詳述します。クリーンでイラスト的なグラフィックスと落ち着いた安心感のある声のトーンを組み合わせ、自動字幕を追加してアクセシビリティと理解を向上させます。
潜在的な採用候補者を対象にした30秒の雇用者ブランディングビデオをデザインし、会社の文化と特典を現代的でダイナミック、かつ憧れを抱かせるビジュアルスタイルで強調します。ブランドのグラフィックチャーターに沿ったスタイルで、HeyGenのテンプレートとシーンを基に迅速に作成します。
全従業員向けに50秒の情報ビデオを制作し、四半期ごとの株式プランの更新やその他の主要な従業員福利厚生を説明します。明確で簡潔なプロフェッショナルなビジュアル美学を特徴とし、ダイナミックなテキストアニメーションと自信に満ちたAIアバターを使用してメッセージを効果的に伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員福利厚生ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的な従業員福利厚生コンテンツのビデオ作成を簡単にします。メッセージが明確で魅力的であることを保証します。また、ブランドのグラフィックチャーターにカスタマイズを適用して、一貫した雇用者ブランディングを実現できます。
HeyGenはオンボーディングビデオや人事説明ビデオの作成に使用できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなオンボーディングビデオや詳細な人事説明ビデオを制作するための理想的な人事ビデオメーカーです。テキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成を活用して、複雑なトピックを従業員が理解しやすくします。
HeyGenはどのようにして人事ビデオがブランドガイドラインに沿うようにしますか？
HeyGenはブランドのグラフィックチャーターに広範なカスタマイズを提供し、ロゴ、色、フォントを人事および従業員ビデオにシームレスに統合できます。これにより、すべてのビデオコミュニケーションで一貫した雇用者ブランディングが保証されます。
HeyGenが効率的な従業員福利厚生ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバター、自動字幕、使いやすいオンラインビデオエディターなどの機能を備えており、従業員福利厚生ビデオの作成を効率化します。これにより、人事チームは高度なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質でアクセスしやすいコンテンツを迅速に制作できます。