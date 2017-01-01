HRチーム向け従業員福利厚生ビデオジェネレーター
プロフェッショナルなビデオで社内コミュニケーションを強化。明確な説明のためにボイスオーバーを簡単に生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員を対象にした60秒の社内コミュニケーションビデオを開発し、最近の健康保険パッケージの更新を詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、魅力的なAIアバターを使用して複雑な情報を明確に提示し、従業員の福利厚生ビデオ生成のニーズを簡素化します。
潜在的な候補者やリクルーターを対象にした30秒のダイナミックな雇用者ブランディングビデオを制作し、活気ある企業文化と独自の人材誘致イニシアチブを紹介します。美的感覚はモダンでインスパイアリングであり、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、職場の特別さを強調する魅力的なビジュアルを作成します。
すべての従業員向けに、特定のウェルネスベネフィットプログラムの利用方法を説明する50秒の簡潔なビデオを設計します。このHRビデオメーカーのプロジェクトは、プロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンを活用して、迅速かつ一貫した制作を確保し、明確で励みになるオーディオスタイルで重要な情報を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRチーム向けの魅力的な従業員福利厚生ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオジェネレーターとして機能し、HRチームが高品質な福利厚生ビデオや社内コミュニケーションコンテンツを迅速に制作できるようにします。直感的なプラットフォームを利用して、従業員の理解とエンゲージメントを向上させる魅力的なメッセージを簡単に作成できます。
HeyGenは社内コミュニケーションと人材誘致を強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの変換機能を活用し、スクリプトをオンボーディング、企業文化、雇用者ブランディングのためのプロフェッショナルなビデオに変換します。これにより、HRチームのコンテンツ制作が効率化され、コミュニケーションがよりダイナミックでアクセスしやすくなります。
HeyGenはHR関連コンテンツの制作を迅速化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは従業員の証言、オンボーディング、企業文化ビデオの制作を加速するためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを多数提供しています。これらのテンプレートを使用することで、HRチームは広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはカスタムブランディングを備えたプロフェッショナルな雇用者ブランディングビデオの作成をHRチームに支援できますか？
もちろんです。HeyGenはHRチームが洗練された雇用者ブランディングビデオを制作するのを可能にし、ボイスオーバー生成や自動字幕のオプションを備えています。ブランドのロゴやカラーを簡単に組み込んで、一貫した企業文化メッセージを維持し、優秀な人材を引き付けることができます。