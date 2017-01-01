社員発表ビデオジェネレーター：迅速かつプロフェッショナル

テキストからビデオへの変換で魅力的な社員発表を迅速に作成し、チームコミュニケーションを向上させましょう。

新入社員向けに45秒の歓迎ビデオを作成し、フレンドリーなAIアバターを活用して会社の文化や主要なチームメンバーを紹介します。新しい従業員に直接ターゲットを絞り、温かく招かれるようなビジュアルスタイルと明確で励みになる音声トーンを用いて、HeyGenの社員発表ビデオジェネレーターを通じて魅力的な第一印象を与えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
主要な会社のマイルストーンを祝う30秒の社内コミュニケーションビデオをデザインし、全従業員に情報を提供し、モチベーションを高めます。ビジュアルスタイルはダイナミックでプロフェッショナルなもので、明るい音楽トラックを使用し、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を利用して、インパクトのある企業発表ビデオを簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
会社のコアバリューを紹介する60秒のビデオを制作し、現従業員や潜在的な採用者にブランドと文化を強化します。視覚的にインスパイアされる美学と洗練されたカラーパレット、そしてモチベーションを高める音声スタイルを採用し、HeyGenの正確なボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルなビデオを引き立てる魅力的なナラティブを提供します。
サンプルプロンプト3
新しい製品機能に関する魅力的なアップデートを提供するための20秒の簡潔な社内ビデオを開発し、関連する部門チームをターゲットにします。ビデオは情報豊かで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、明確で簡潔な音声を補完し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロールを追加し、エンドツーエンドのビデオ生成プロセス内で字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社員発表ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、重要なアップデートをインパクトとスタイルで伝える魅力的な社員発表ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
多様なプロフェッショナルビデオテンプレートライブラリから選択し、発表を迅速に開始し、作成時間を節約します。
2
Step 2
ブランドでカスタマイズ
ブランドの資産を組み込んでビデオをパーソナライズし、自分のメディアをアップロードするか、プレゼンター用にリアルなAIアバターの範囲から選択します。
3
Step 3
音声とキャプションを生成
AIボイスオーバー生成を複数の言語で活用し、発表が明確に聞こえるようにメッセージを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートでプロフェッショナルなビデオをレンダリングし、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングと認識を効率化

従業員の成果を紹介し、魅力的なAIビデオで新入社員のオンボーディングを効率化し、認識を高め、統合を加速します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして発表用の視覚的に魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルで視覚的に魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオジェネレーターは、ダイナミックなアニメーション、豊富なストックメディアライブラリ、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、発表を際立たせます。

HeyGenは企業発表ビデオのためにどのようなブランディングオプションを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業発表ビデオにブランドの色やロゴをシームレスに組み込むことができます。これにより、すべての社内コミュニケーションで一貫したブランド重視のストーリーテリングを維持できます。

HeyGenはAIアバターを使ったスクリプトからビデオへの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはスクリプトをビデオに変換するエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを提供しています。リアルなAIアバターとAIボイスオーバー機能を活用して、複雑な編集なしでメッセージを生き生きと伝えることができます。

HeyGenは魅力的な社員発表ビデオの作成をどのように簡単にしますか？

HeyGenは強力な社員発表ビデオジェネレーターとして機能し、新入社員のオンボーディングや会社のアップデートなどの社内コミュニケーションのための魅力的で短いビデオの作成を簡素化します。簡単なカスタマイズ機能と事前に構築されたシーンにより、広範な努力を必要とせずにダイナミックなビジュアルストーリーテリングを可能にします。