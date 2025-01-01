感情管理ビデオメーカー: インパクトのあるコンテンツを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、社会的・感情的成長のための魅力的なビジュアルストーリーテリングを作成します。

172/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコーチやコンテンツクリエイターを目指す人々のための1.5分間のダイナミックなチュートリアルを開発し、AI共感ビデオメーカーを活用して魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作する方法を説明します。ビデオには表情豊かなAIアバターを登場させ、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を強調する、活気に満ちた現代的なビジュアル美学を取り入れます。
サンプルプロンプト2
教育者や非営利団体向けに、学生やコミュニティメンバーの間で感情理解を促進するための感情ウェルネスビデオメーカーの使用方法に関する2分間のガイドを制作します。ビジュアルストーリーテリングは温かく親しみやすいもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して親しみやすいイメージを提供し、アクセスしやすい字幕/キャプションを使用します。
サンプルプロンプト3
保護者や教師向けに、子供の社会的・感情的成長を支援するために日常生活に簡単なAIツールを統合する方法を説明する45秒間の簡潔な指導ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは安心感があり、シンプルで、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示し、プラットフォーム間で簡単に共有できることを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

感情管理ビデオメーカーの使い方

感情理解と社会的・感情的成長のためのインパクトのあるビデオを作成し、メッセージを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたコンテンツを簡単にビデオに変換し、感情管理ビデオメーカーのプロジェクトの核を形成します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
「AIアバター」とリアルな声でビデオを強化します。意図した感情理解を反映するキャラクターを選び、視聴者とつながります。
3
Step 3
テンプレートとメディアでカスタマイズ
事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を利用して効果的に物語を構築し、豊かなビジュアルストーリーテリングのために広範なメディアライブラリからビジュアルを統合します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを高め、さまざまな形式でエクスポートして作成を完成させます。これで、ビデオは社会的・感情的成長を効果的に促進する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な社会的・感情的なヒントを共有

.

貴重な感情管理のヒントを共有するための魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成し、インパクトのあるビジュアルストーリーテリングでより広い視聴者にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなAIビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。この強力なAIビデオメーカーは、アイデアを迅速かつ効率的に魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換し、ビデオ編集のワークフローを合理化します。

HeyGenはビデオの強化にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、高品質のボイスオーバー生成や包括的なメディアライブラリなどの強力なAIツールを提供し、ビジュアルストーリーテリングを強化します。ユーザーはまた、字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズを利用して、あらゆるプラットフォーム向けに洗練されたコンテンツを制作し、洗練されたAIビデオメーカー技術を活用できます。

HeyGenはインパクトのあるトレーニングビデオや社会的・感情的成長のコンテンツを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるトレーニングビデオや魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作するための効果的な感情ウェルネスビデオメーカーです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと表情豊かなキャラクターを使用して、感情理解を伝え、社会的・感情的成長をサポートします。

HeyGenを使用してビデオ全体でブランドの一貫性を維持するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに統合できる広範なブランディングコントロールを提供します。また、さまざまなビデオテンプレートを活用して、すべてのAIビデオメーカーコンテンツで視覚的一貫性とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保できます。