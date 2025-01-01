共感を解き放つ: あなたの感情知能サマリービデオメーカー
表現力豊かなAIアバターを使用して、魅力的なビジュアルストーリーテリングを実現する感情豊かなトレーニングビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医療専門家を対象にした45秒の「共感ビデオ」をデザインし、アクティブリスニングが患者の結果をどのように改善するかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく思いやりのあるもので、柔らかい色合い、穏やかな背景音楽、表情豊かなキャラクターを特徴とします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、視聴者が物語に共感できるような本物の感情理解シナリオを作成します。
学生やオンラインコース制作者向けに、感情知能の一側面である自己認識を要約する30秒の「教育ビデオ」を制作します。ダイナミックでカラフル、かつモダンなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュな背景音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を取り入れ、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、明確でアクセスしやすい魅力的なビジュアルコンテンツを作成します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、感情知能が顧客関係を改善し、人間関係を育む方法を示す75秒のビデオを開発します。洗練された現代的なビジュアルスタイルを選び、スムーズなトランジションと自信に満ちたプロフェッショナルな声のナレーションを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して多様なビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、スクリプトから最終制作までのビデオ生成を可能にします。ユーザーはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なビジュアルコンテンツを簡単に制作でき、ビデオトレーニングや教育ビデオの強力なツールとして役立ちます。
HeyGenはビジュアルストーリーテリングのために表現力豊かなキャラクターを生成できますか？
はい、HeyGenはビジュアルストーリーテリングを生き生きとさせる表現力豊かなAIアバターを生成することができます。これらの表現力豊かなキャラクターは、さまざまなクリエイティブな用途でメッセージをより効果的に伝える魅力的なビジュアルコンテンツを提供します。
HeyGenでアニメーション説明ビデオを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、幅広いテンプレートとシーン、そして強力なカスタムブランディングコントロールを通じて、アニメーション説明ビデオのための広範なカスタマイズを提供します。ビジュアルスタイルを個別に調整して、ブランドに完全に一致する魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenはビデオのボイスオーバー生成とアクセシビリティをどのようにサポートしますか？
HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能を提供し、メッセージのインパクトを高めるためにトーンとデリバリーをカスタマイズできます。さらに、自動字幕により、魅力的なビジュアルコンテンツがより広い視聴者にアクセス可能になり、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを強化します。