家族向けに、停電時の家庭の安全対策の基本ステップを示す45秒の防災PSAを作成してください。視覚スタイルは安心感があり明確で、親しみやすいAIアバターが各アクションを案内し、落ち着いた情報豊かなナレーションが付随します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに、新しい火災避難安全プロトコルを詳述した60秒の職場安全ビデオを開発してください。この指導用ビデオは、オフィスレイアウトの鮮明でクリーンなビジュアルと明確なテキストオーバーレイを特徴とし、遵守を強調する権威あるナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、この重要なコンテンツの生成が簡単かつ効率的になります。
サンプルプロンプト2
特定の施設チーム向けに、化学物質の漏洩時の即時対応に焦点を当てた30秒の緊急対応トレーニングビデオを設計してください。視覚と音声のスタイルは緊急かつ正確で、動的な画面上のデモンストレーションと直接的で行動指向のナレーションを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して、現実的なシナリオをシミュレートすることで、この魅力的なビデオを強化します。
サンプルプロンプト3
社内で広く配布するための15秒の安全意識向上ビデオを制作し、スタッフに更新された応急処置ステーションの場所を思い出させます。明るいインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学と陽気なバックグラウンドミュージックを使用し、目立つテキストを表示します。アクセスしやすさを確保するために、この緊急対応ビデオメーカーの制作は、音声なしでも迅速に理解できるようにHeyGenの字幕/キャプション機能を大いに活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

緊急対応ビデオメーカーの使い方

重要な緊急対応ビデオを迅速かつ正確に作成し、魅力的なAI駆動のコンテンツで視聴者が準備され情報を得られるようにします。

Step 1
緊急対応スクリプトを作成
緊急対応ビデオのメッセージを作成することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれた指示を魅力的な音声コンテンツに変換します。
Step 2
配信用のAIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、重要な安全情報を提示し、明確さとエンゲージメントを高めます。AIアバターは撮影の必要なく人間味を提供します。
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加
関連するビジュアルとブランドアイデンティティを組み込んでメッセージを強化します。カスタムブランディングコントロールを活用して、影響力のある安全意識ビデオを作成します。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望のアスペクト比と品質で緊急対応トレーニングビデオを最終化し、広く配布して包括的な緊急準備を確保します。

使用例

迅速な安全意識PSAを制作

災害準備PSAや安全意識ビデオを迅速に生成し、緊急時に公衆に情報を提供します。

よくある質問

HeyGenは効果的な緊急対応ビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、重要な緊急対応ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはスクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換でき、緊急準備のために重要な情報を明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。

HeyGenは緊急準備トレーニングの開発にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとナレーション生成を通じて、緊急準備のための従業員トレーニングを大幅に強化し、すべての安全プロトコルにわたって一貫したメッセージを確保します。これにより、知識の保持が向上し、より影響力のある安全意識ビデオが実現します。

HeyGenは緊急の安全意識ビデオの制作を効率化できますか？

はい、HeyGenは緊急の安全意識ビデオの制作を効率化するために設計されたAIビデオメーカーです。そのテキスト-to-ビデオ機能と即時字幕生成により、重要な情報の迅速な展開が可能になり、災害準備PSAに最適です。

HeyGenはブランド化された職場安全ビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべての職場安全ビデオが組織のアイデンティティに一致するようにします。これにより、すべてのコミュニケーションにおいて一貫した健康と安全のコンプライアンスビデオが維持されます。