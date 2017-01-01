緊急対応ビデオジェネレーター：重要なトレーニングを作成
コンプライアンス対応のテンプレートとシーンを使用して、安全トレーニングビデオと災害準備PSAを効率的に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の従業員を対象とした60秒の安全トレーニングビデオを開発し、避難手順をプロフェッショナルで魅力的なビジュアルとAIアバターを使用して説明し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で効率的なコンテンツ作成を強化し、安全トレーニングビデオをよりインタラクティブにすることに焦点を当てます。
管理チーム向けに30秒の危機管理デモンストレーションを制作し、データ漏洩に対するプロトコルを直接的で手続き的なビジュアルとクリーングラフィックスで紹介し、コンプライアンス対応のテンプレートを組み込み、明確な字幕/キャプションで重要な情報を効果的に伝えます。
学校の職員と生徒向けに一般的な緊急準備についての45秒のビデオを設計し、火災訓練のベストプラクティスに焦点を当て、安心感を与える視覚的に明確なステップバイステップの指示を提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの配信を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、説得力のある安全プロトコルビジュアルを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして緊急対応ビデオジェネレーターのニーズを強化しますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの技術を使用して、インパクトのある緊急対応ビデオや重要な安全トレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、重要な情報が明確かつ効率的に視聴者に伝えられます。
HeyGenがAI安全トレーニングビデオコンテンツの作成に理想的な理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへのエンジンを提供し、AI安全トレーニングビデオコンテンツの制作に最適です。コンプライアンス対応のテンプレートと多言語サポートを活用して、安全プロトコルビジュアルが多様な視聴者に効果的に届くようにします。
HeyGenは災害準備PSAや危機管理デモンストレーションをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは説得力のある災害準備PSAや詳細な危機管理デモンストレーションを作成するために必要な強力なツールを提供します。HeyGenのビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ生成を行い、全体的な緊急準備戦略を包括的にサポートします。
HeyGenは安全トレーニングビデオの配信とカスタマイズをどのように支援しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、安全トレーニングビデオの配信を簡素化し、さまざまなプラットフォームに適したものにします。さらに、字幕/キャプションを簡単に追加し、LMSプラットフォームと統合することで、重要なメッセージのアクセス性と広範なリーチを確保します。