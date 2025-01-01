緊急対応発電機：あらゆる危機に対応する必須の電力
頑丈な緊急バックアップ発電機で重要な業務を確保しましょう。災害対応を円滑にするために、'スクリプトからのテキスト-to-ビデオ'を使用して重要な更新を迅速に伝達します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
住宅所有者と小規模事業者を対象に、オートマチックトランスファースイッチを備えた緊急バックアップ発電機が提供する安心感を強調する45秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでモダン、そして安心感を与えるもので、シームレスな電力移行を紹介し、必須の安全機能を強調するオンスクリーンテキストをサポートします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、洗練された落ち着いたナレーションを追加してください。
調達専門家と施設管理者を対象に、燃料効率の良いデュアル燃料発電機の利点を探る90秒の教育セグメントを開発してください。ビデオは詳細で情報豊かなビジュアルアプローチを採用し、技術図を組み込み、運用上の利点を示し、すべてプロフェッショナルな解説者によって提供されます。HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な情報を明確かつ魅力的に提示してください。
産業部門と大規模な災害救援組織を対象に、産業用緊急発電機の頑丈な構造と高出力を強調する30秒のダイナミックな広告をデザインしてください。ビジュアルはインパクトがあり、過酷な条件下で稼働する発電機を描写し、強力で権威ある声でサポートされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、実際のアプリケーションの強力な映像を入手してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして迅速なビデオ作成を支援しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストを簡単にビデオに変換することを可能にします。この効率的なプロセスにより、さまざまなニーズに対応するコンテンツ制作が劇的に加速されます。
HeyGenで作成したビデオに自社のブランドアイデンティティを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや好みのカラースキームを組み込むことができます。また、強力なメディアライブラリを利用するか、自分のアセットをアップロードして、真にパーソナライズされたプロフェッショナルなビデオを作成できます。
HeyGenで利用可能な技術的なビデオ出力オプションは何ですか？
HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供し、さまざまなプラットフォームに対応します。さらに、自動的に字幕やキャプションを生成することができ、コンテンツがさまざまな視聴環境に最適化されることを保証します。
HeyGenはビデオのための高度なボイスオーバー機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成を特徴としており、スクリプトから直接高品質のナレーションを作成することができます。これにより外部録音の必要がなくなり、効率的なビデオ制作のためのワークフローが簡素化されます。