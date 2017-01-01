緊急プロトコルビデオジェネレーター: 迅速かつ効果的なトレーニング

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンからプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速に作成し、チームに必要な知識を提供します。

新しいオフィス従業員向けに、重要な火災避難手順を説明する45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルなアニメーションを使用し、出口ルートを示すもので、落ち着いた権威ある音声ナレーションを伴います。この緊急プロトコルビデオジェネレーターは、HeyGenの強力な音声生成機能を活用して、職場の安全ビデオの明確さと一貫性を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域住民向けに、地震発生時の即時行動を詳細に説明する60秒の公共意識向上ビデオを作成してください。ビデオは現実的でありながら安心感を与えるビジュアルスタイルを採用し、安全プロトコルのビジュアルと明確な画面上の指示を特徴とし、最大限のアクセシビリティのためにHeyGenの字幕を活用します。この緊急対応トレーニングビデオは、視聴者に重要な情報を提供します。
サンプルプロンプト2
経験豊富な産業労働者向けに、新しい重要な安全プロトコルを紹介する30秒のビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でプロフェッショナル、かつアクション指向であり、AIアバターが正しい手順を示します。このAI安全トレーニングビデオジェネレーターは、HeyGenのAIアバターを活用して、正確な動きと指示を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーとそのチーム向けに、基本的な応急処置の手順を簡単に振り返る75秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用した親しみやすく理解しやすいグラフィックと、温かく励ましの声で補完します。このセグメントは、職場環境での重要な安全プロトコルの重要なリマインダーとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急プロトコルビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って明確で魅力的な緊急対応トレーニングビデオを簡単に作成し、重要な安全プロトコルをカスタマイズしてチームに迅速に重要な情報を配信します。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIビデオスクリプトジェネレーターを利用して、緊急トレーニングビデオの基盤となる重要な安全プロトコルをアウトライン化します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
カスタマイズ可能なテンプレートから選び、AIアバターを統合してトレーナーを擬人化したりシナリオをシミュレートしたりして、職場の安全ビデオを強化します。
3
Step 3
ナレーションを追加して調整
プロフェッショナルな音声生成で安全トレーニングビデオを強化し、字幕やキャプションなどの要素を調整して普遍的な明確さを確保します。
4
Step 4
エクスポートして共有
最終的な魅力的なトレーニングビデオを生成し、LMSプラットフォームや他のチャネルでシームレスに共有して重要な情報を配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要な医療プロトコルを明確化

複雑な医療緊急プロトコルを明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、医療専門家の理解と準備を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして緊急プロトコルと安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAI安全トレーニングビデオジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なビデオに迅速に変換します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要な安全プロトコルや職場の安全ビデオを効率的に制作します。

HeyGenは安全トレーニングビデオをより魅力的にするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、音声生成を提供し、魅力的なトレーニングビデオを作成します。プロフェッショナルな品質で安全プロトコルのビジュアルを強化し、重要な安全プロトコルが明確に理解されるようにします。

HeyGenは安全トレーニングコンテンツの配信に必要な技術要件をどのようにサポートしますか？

HeyGenは字幕やキャプション、アスペクト比のリサイズなどの機能を提供し、さまざまなプラットフォームでのトレーニングビデオの準備を整えます。これにより、職場の安全ビデオを異なるデバイスやLMSプラットフォームでシームレスに配信できます。

HeyGenはAI駆動の効率でさまざまな安全トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、緊急対応トレーニングビデオから一般的な職場の安全ビデオまで、AI駆動の効率で多様な安全トレーニングビデオを生成できます。AIビデオスクリプトジェネレーターとメディアライブラリを活用して、品質を損なうことなく生産を加速します。