緊急手順ビデオメーカー：迅速に命を救うトレーニングを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的な安全トレーニングビデオと緊急対応ガイドを迅速に作成し、理解と記憶を向上させます。

新しいオフィスの従業員と訪問者向けに、効果的な職場の安全性に焦点を当てた重要な火災避難手順を詳細に説明する90秒の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルはシンプルで情報豊かにし、AIアバターが各ステップを明確に示し、落ち着いた簡潔なナレーションで緊急時のプロトコルと出口ルートを説明します。

サンプルプロンプト1
高リスク地域の住民向けに、地震対策の基本を中心とした1分間の公共サービスアナウンスメントを開発してください。アニメーションを用いて「しゃがむ、隠れる、しっかり掴む」技術を示し、安心感を与えつつも確固たる音声トーンで補完します。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して一貫したブランドを維持し、アクセスしやすいように明確な字幕を付け、重要な安全ガイドラインが誰にでも理解されるようにします。
サンプルプロンプト2
実験室内での化学物質漏洩に対する詳細な緊急対応手順を概説する120秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。視覚デザインは非常にリアルでプロフェッショナルにし、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して環境をシミュレートし、正確で技術的な音声が各封じ込めと清掃ステップを視聴者に案内します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、複雑な緊急プロトコルを研修資料に直接正確に翻訳します。
サンプルプロンプト3
成人向けのハイムリック法を示す45秒のアニメーション緊急手順ビデオをデザインしてください。このビデオは一般的な労働力のトレーニングの関与を高めることを目的としており、フレンドリーなAIアバターがステップを明確かつ簡潔に実行し、励ましの声でわかりやすいナレーションを提供します。視覚スタイルは明るくアクセスしやすくし、さまざまな企業コミュニケーションプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを考慮してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急手順ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールで魅力的でコンプライアンスに準拠した安全トレーニングビデオを効率的に作成し、チームがあらゆる緊急事態に備えられるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、緊急手順のスクリプトを作成します。AIビデオスクリプトジェネレーターを利用して、重要な安全メッセージを効率的に構造化し、明確なコミュニケーションを図ります。
2
Step 2
ビジュアルを選択
魅力的なビジュアルでビデオの明確さを高めます。多様なAIアバターとシーンのライブラリから選び、重要な緊急プロトコルを視覚的に示します。
3
Step 3
音声とブランディングを適用
リアルなナレーションでスクリプトを生き生きとさせます。リアルなAI音声オーバーを生成し、ロゴやカラーを含む組織のブランディングを適用して、プロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
緊急ビデオを完成させ、配信の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでのシームレスな互換性を確保し、トレーニングの関与を高めます。

使用例

安全トレーニングの関与を高める

AIアバターと動的コンテンツを活用して、従業員を積極的に引き込む魅力的な安全トレーニングビデオを作成し、重要な緊急情報の記憶率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして緊急手順ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、重要な緊急手順ビデオや安全トレーニングビデオの迅速な制作を可能にします。AIアバターとテキスト-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的な指導ビデオに素早く変換し、重要な情報の迅速な展開を確保します。

HeyGenはどのような機能で安全トレーニングの関与を高めますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを通じて、職場の安全とコンプライアンス研修の関与を大幅に高めます。これらのツールはシナリオベースの学習を促進し、緊急対応ビデオをより効果的で記憶に残るものにします。

HeyGenは企業が緊急プロトコルでブランドの一貫性を維持するのをどのように支援しますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとロゴやブランドカラーの統合機能を通じて、企業が緊急プロトコルや災害準備のPSAでブランド管理を維持するのを支援します。すべての緊急対応ビデオが組織のアイデンティティを反映し、信頼と認識を強化します。

HeyGenは緊急トレーニングのアクセス性と広範な配信をどのように確保しますか？

HeyGenはAI音声オーバーやAI字幕ジェネレーターなどの機能を通じて、重要な安全トレーニングビデオの広範な配信とアクセス性をサポートします。これにより、緊急準備コンテンツが多様な視聴者にとって明確で消化しやすくなり、LMSプラットフォームに簡単に統合され、包括的なリーチを実現します。