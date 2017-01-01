緊急手順ビデオジェネレーターで迅速な安全トレーニング

強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、重要な安全プロトコルのための魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

新しいオフィス従業員向けに、火災避難経路と集合場所を明確に示した90秒の緊急手順ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでシンプルにし、AIアバターによる落ち着いた情報提供のナレーションを加え、基礎的な安全トレーニングビデオとして効果的に機能させます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
工場労働者を対象に、一般的な軽傷に対する即時の応急処置手順を詳述した2分間の緊急対応トレーニングビデオを制作してください。この魅力的なトレーニングビデオは、実用的でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面上のデモンストレーションを含め、騒がしい工業環境でも明確でアクセスしやすいように字幕を完全にサポートします。
サンプルプロンプト2
ITおよび管理スタッフ向けに、サイバーセキュリティ侵害に対する即時対応プロトコルを詳述した60秒のAI安全トレーニングビデオを作成してください。このプロフェッショナルなトレーニングコンテンツは、緊急で簡潔なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して迅速な開発と重要なステップの明確な伝達を行います。
サンプルプロンプト3
学校の生徒と教職員を対象に、地震安全訓練を明確に示した45秒の緊急手順ビデオを作成してください。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルは安心感がありながらも厳格で、プロフェッショナルなナレーション生成を通じて多様な視聴者に重要な安全対策を効果的に伝えるための明確で理解しやすい指示を特徴としています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急手順ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動の効率で安全トレーニングと準備を強化するために、プロフェッショナルで魅力的な緊急手順ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
緊急手順のスクリプトや詳細な指示を貼り付けます。当プラットフォームはテキストからビデオへの機能を活用し、テキストコンテンツを瞬時に基礎的なビデオドラフトに変換し、魅力的なトレーニングビデオスクリプトの作成プロセスを簡素化します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
リアルなAIアバターとダイナミックなシーンの多様なライブラリから選択し、インストラクターや緊急シナリオを具現化し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
音声とテキストで強化
ナレーション生成機能を利用して、複数の言語で明確で自然な指示を追加し、手順が普遍的に理解されるようにします。また、最大限のアクセシビリティのために字幕を統合することもできます。
4
Step 4
生成と展開
完成したビデオを生成し、即時展開の準備を整えます。当ジェネレーターは、既存の安全プログラムに簡単に統合できる影響力のある緊急対応トレーニングビデオを作成するのに役立ちます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

.

複雑な安全および緊急プロトコルを明確で理解しやすく、効果的なAI生成ビデオ指示に翻訳します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全トレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは「トレーニングビデオスクリプト」を動的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルで「魅力的なトレーニングビデオ」を迅速に制作する力を提供します。「テキストからビデオへの機能」と「テンプレートとシーン」のライブラリを活用することで、重要な「安全トレーニングビデオ」の作成を簡素化できます。

HeyGenは緊急手順ビデオを生成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは強力な「緊急手順ビデオジェネレーター」であり、重要な指示のための包括的なツールセットを提供します。リアルな「AIアバター」を利用して情報を明確に提示し、「緊急対応トレーニングビデオ」が情報豊かで魅力的になるように「プロンプトネイティブビデオ作成」を通じてサポートします。

HeyGenはプロフェッショナルな緊急対応トレーニングビデオの制作に適していますか？

もちろんです。HeyGenは「プロフェッショナルトレーニングコンテンツ」を提供するように設計されており、「緊急対応トレーニングビデオ」に最適です。ブランドコントロール、カスタマイズ可能な「AIアバター」、高品質な「ナレーション生成」などの機能を備え、HeyGenは安全メッセージを権威と明確さをもって伝えます。

HeyGenはトレーニングコンテンツに字幕やナレーションなどのアクセシビリティ機能を追加できますか？

はい、HeyGenは「AI安全トレーニングビデオジェネレーター」出力のアクセシビリティを向上させ、正確な「字幕/キャプション」と強力な「ナレーション生成」を自動的に追加します。これらの機能により、「パーソナライズされたビデオ」がより広い視聴者に理解され、「安全」コンテンツが普遍的に効果的になります。