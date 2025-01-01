45秒の緊急事態準備PSAビデオメーカーショートを作成し、親や保護者を対象にした家族の安全計画を示します。視覚スタイルは穏やかで情報豊かであり、フレンドリーなAIアバターがステップバイステップの行動を示し、安心感のある明瞭な音声ナレーションで補完されます。この公共サービスアナウンスメントは、家庭内での自信と準備を築くことを目的としています。

