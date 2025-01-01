緊急事態準備PSAビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成

AIアバターを使用して、説得力のある公共サービスアナウンスメントと災害準備PSAを簡単に作成します。

45秒の緊急事態準備PSAビデオメーカーショートを作成し、親や保護者を対象にした家族の安全計画を示します。視覚スタイルは穏やかで情報豊かであり、フレンドリーなAIアバターがステップバイステップの行動を示し、安心感のある明瞭な音声ナレーションで補完されます。この公共サービスアナウンスメントは、家庭内での自信と準備を築くことを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
30秒の火災安全意識ビデオを住宅所有者やアパート住民向けにデザインし、避難経路や煙探知器のチェックなどの迅速で実行可能なヒントに焦点を当てます。視覚と音声のスタイルは簡潔で緊急性があり、画面上のテキストと太字のグラフィックを使用して重要なポイントを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効率的に利用します。この公共サービスアナウンスメントは、視聴者に重要な火災予防知識を提供します。
サンプルプロンプト2
地域のコミュニティリーダーやボランティアを対象にした60秒の公共サービスアナウンスメントを制作し、集団的な災害準備PSAとコミュニティの関与の重要性を強調します。ビデオは、感動的でモチベーションを高める視覚スタイルを持ち、心を高揚させる背景音楽と明瞭なナレーションを組み合わせ、HeyGenの音声生成を利用して地域の安全イニシアチブへの行動を促します。
サンプルプロンプト3
一般のソーシャルメディアユーザー向けに、基本的な緊急キットの重要性を強調するパンチの効いた20秒のビデオを開発します。視覚スタイルは直接的で記憶に残るものであり、HeyGenのテンプレートとシーンからのダイナミックなシーンとインパクトのあるイメージを使用して注意を引き、簡潔でエネルギッシュな音声メッセージと組み合わせます。この災害準備PSAは「備えよ常に」を思い出させるためのクイックリマインダーとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急事態準備PSAビデオの作成方法

AIを活用したビデオ作成ツールを使用して、災害準備とコミュニティの安全のためのインパクトのある公共サービスアナウンスメントを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
重要な公共サービスアナウンスメントメッセージを書きます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを自然な音声に即座に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、緊急事態準備メッセージを伝え、コンテンツをより魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランド要素を適用
組織のブランド管理を統合し、ロゴや特定の色を使用して一貫性を保ち、災害準備PSAで信頼を築きます。
4
Step 4
エクスポートと共有
広範な配信のためにビデオを準備します。アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、ソーシャルメディアビデオやコミュニティの関与として共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトの公共サービスアナウンスメントを制作

プロフェッショナルでAIを活用したPSAを迅速に生成し、重要な緊急情報を効果的に伝え、公共の意識を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして緊急事態準備PSAの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、そのクリエイティブエンジン、テキスト-to-ビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑なメッセージをアクセスしやすく魅力的にすることで、説得力のある災害準備PSAを迅速に制作する力を与えます。

HeyGenのAIアバターは公共サービスアナウンスメントを効果的に伝えることができますか？

はい、HeyGenのAIアバターは自然な音声生成を備えたリアルなプレゼンテーションを提供し、公共サービスアナウンスメントがインパクトを与え、強力なコミュニティの関与を促進します。

HeyGenは緊急対応ビデオのブランド管理をどのように提供しますか？

HeyGenは、組織のロゴや特定の色を緊急対応ビデオに統合することで、一貫性のあるプロフェッショナルなアイデンティティをすべてのコミュニケーションに維持するための強力なブランド管理を提供します。

HeyGenは公共の安全ビデオの広範な配信をサポートしていますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズを通じて、重要なメッセージのアクセシビリティを向上させ、公共の安全ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームやデバイスで簡単に消費できるようにします。