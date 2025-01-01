緊急ガイドラインビデオメーカー: AIで安全トレーニングを簡素化

動的なAIアバターで知識の保持を強化し、重要な安全トレーニングビデオを迅速に提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造工場の作業員と現場管理者を対象に、機器の故障に対する具体的な安全プロトコルを詳述した45秒の緊急対応ビデオを開発してください。このビデオは、直接的で指導的な視覚スタイルを持ち、ステップバイステップのデモンストレーションと緊急だが落ち着いた声のナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、重要な安全手順を迅速に魅力的なビジュアルに変換してください。
サンプルプロンプト2
新入社員と一般市民を対象にしたコミュニティ安全イニシアチブのための90秒の安全トレーニングビデオを制作し、火災予防技術を説明してください。ビデオのスタイルは魅力的で説明的であり、明るい色、親しみやすいシナリオ、そしてフレンドリーで情報豊富な声を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、知識の保持を強化する明確で親しみやすいナレーションを作成してください。
サンプルプロンプト3
特定の地域の自然災害シナリオに対する即時の緊急ガイドラインを概説するために、ファーストレスポンダーとボランティア向けの簡潔な30秒のビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは、インパクトがあり簡潔で、迅速なカット、画面上で強調された重要な情報、そして権威ある声を持つ必要があります。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、重要な指示を表示し、アクセシビリティと明確さを確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急ガイドラインビデオメーカーの使い方

職場の安全を強化し、チームが重要な情報を保持できるように、プロフェッショナルで明確かつ包括的な緊急準備ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
緊急ビデオスクリプトを作成
緊急手順と安全プロトコルをテキストからビデオエディタに直接入力または貼り付けてください。これにより、テキストが動的なビデオの基盤に変わります。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、緊急ガイドラインを明確に提示します。AIアバターはプロフェッショナルで魅力的な存在感でメッセージを伝えます。
3
Step 3
ブランドアイデンティティとビジュアルを適用
ブランドを反映するようにビデオをカスタマイズし、会社のロゴや色などのブランディングコントロールを適用します。明確さを高めるために関連するビジュアルを統合することもできます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
緊急ガイドラインビデオを完成させ、アクセシビリティのために正確な字幕/キャプションを自動生成します。プラットフォーム全体でビデオを配信し、メッセージが明確で広く理解されるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

緊急対応手順を明確化

複雑な応急処置と緊急対応手順を理解しやすいビデオに簡素化し、インシデント時の重要な意思決定を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして緊急ガイドラインビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力な「AIビデオメーカー」機能を使用して、プロフェッショナルな「緊急ガイドラインビデオ」を迅速に制作することを可能にします。テキストスクリプトをリアルな「AIアバター」と多様なボイスオーバーを用いた魅力的な「安全トレーニングビデオ」に変換し、コンテンツ制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは安全トレーニングでの知識の保持をどのように確保しますか？

はい、HeyGenは明確な「字幕/キャプション」を追加し、複数の言語で「指導ビデオ」を生成することで「知識の保持」を大幅に強化します。これにより、重要な「安全プロトコル」が多様な労働力にアクセス可能で理解されることを保証します。

HeyGenが職場の安全ビデオに効果的なソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは直感的な「クリエイティブエンジン」と豊富な「ビデオテンプレート」ライブラリを通じて「職場の安全ビデオ」に効果的なソリューションを提供します。これにより、「緊急事態への備え」と継続的な安全教育のための魅力的なコンテンツの迅速な制作が可能になります。

HeyGenは安全コンテンツの一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての「安全ビデオ」に会社のロゴや色を統合することができます。また、カスタム「AIアバター」を作成してブランドを表現し、「安全プロトコル」が一貫性のあるプロフェッショナルな外観で提供されることを保証します。