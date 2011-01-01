地元の住民に向けた、道路の突然の閉鎖に関する30秒の緊急コミュニティアップデートを開発してください。緊急メッセージを効果的に伝えることに焦点を当てます。ビデオは、権威あるが落ち着いたオーディオスタイルであり、明瞭なボイスオーバー生成を備え、影響を受けたエリアから交通を遠ざけるために、シンプルで消化しやすいグラフィックスを使用してください。

