メールビデオジェネレーター: メッセージを素早く魅力的に作成
スクリプトからの高度なテキストをビデオに変換して、パーソナライズされたビデオメールを迅速かつ簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、ブログ記事をソーシャルメディア用の魅力的な短いビデオに素早く変換する方法を示す30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、活気あるナレーションを添えて、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がどのようにしてダイナミックなコンテンツを簡単に生成できるかを強調します。
企業のトレーナーや人事担当者を対象に、プロフェッショナルなオンボーディングモジュールを迅速に作成する方法を示す60秒の指導ビデオを開発してください。ビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルを採用し、安心感のある権威的なナレーションを添えて、HeyGenの既成テンプレートを利用して高品質なAIビデオ生成コンテンツを内部コミュニケーションのために効率的に作成する方法を紹介します。
eコマースビジネスや製品マーケターを対象に、製品デモビデオにプロフェッショナルなナレーションを簡単に追加する方法を示す40秒のビデオを作成してください。ビジュアルは洗練され、製品に焦点を当てたものであり、HeyGenの強力なナレーション生成機能を活用して魅力的な説明を行い、全体のビデオ編集プロセスを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにコンテンツ作成を強化できますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、テキストをリアルなAIアバターとダイナミックなビジュアルを用いて魅力的なビデオに変換します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、マーケティングやソーシャルメディアに最適です。
HeyGenのAI機能を使ってパーソナライズされたビデオメールを作成できますか？
はい、HeyGenは大規模にパーソナライズされたビデオメールを生成することに特化しています。AIアバタージェネレーターと既成テンプレートを活用して、ユニークなビデオメッセージを作成し、エンゲージメントを大幅に向上させ、オーディエンスとのコミュニケーションを効率化します。
HeyGenでのビデオのクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまなAIアバターや高度なテキストをビデオに変換する機能を含む、広範なクリエイティブカスタマイズを提供します。また、さまざまなナレーション、トーキングヘッド、既成テンプレートを利用して、ビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。
HeyGenはソーシャルメディア向けのAI生成ビデオコンテンツを制作するのに効果的なツールですか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアに最適な高品質のAI生成ビデオコンテンツを迅速に制作するために設計されています。直感的なAIビデオエディターと豊富なテンプレートの選択肢により、さまざまなプラットフォームで魅力的でブランドに合ったビデオを確実に作成できます。