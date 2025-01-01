メールマーケティング初心者の小規模ビジネスオーナー向けに、初めてのキャンペーンを設定する方法を示す1分間のイントロダクションビデオチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、画面上のテキストを明確にし、親しみやすく元気な声でナレーションを行います。HeyGenのAIアバターを活用して重要なステップを提示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的に指導内容を生成し、メールマーケティングチュートリアルビデオメーカーとしてのプロセスを誰にでもアクセス可能にします。

