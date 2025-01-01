メールマーケティングチュートリアルビデオジェネレーター: 作成とエンゲージメント
魅力的なビデオメールマーケティングコンテンツを簡単に作成。ボイスオーバー生成を備えたAIビデオエディターが、あなたのアイデアを魅力的なチュートリアルに変えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターとメールマーケターを対象にした30秒のチュートリアル動画を開発し、「メールにビデオを追加する方法」を効果的に示します。この動画は、クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを特徴とし、画面上のテキスト指示と明るいバックグラウンドトラックを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速なプロトタイピングを行い、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で迅速な指導コンテンツを生成する方法を紹介します。
eコマースビジネスとリードジェネレーションスペシャリスト向けに、メールキャンペーン内で説得力のある「行動喚起」を作成することに焦点を当てた60秒のプロモーションビデオをデザインします。ビジュアル美学はダイナミックでコンバージョンに焦点を当て、高品質のストック映像と大胆なタイポグラフィを使用し、エネルギッシュで説得力のあるナレーションを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの豊富なビジュアルと、プラットフォーム適応性のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートのユーティリティを強調します。
マーケティングチームとデジタルエージェンシー向けに、HeyGenを究極の「メールマーケティングチュートリアルビデオジェネレーター」および「AIビデオエディター」として位置付ける50秒の情報ビデオを制作します。スタイルは洗練されてプロフェッショナルで、画面録画と魅力的なモーショングラフィックスを組み合わせ、簡潔で権威ある声でサポートされます。HeyGenの字幕/キャプションがどのようにアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がコンテンツ作成をどのように効率化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のメールマーケティング戦略をビデオで強化できますか？
HeyGenを使用すると、説明動画や製品動画を含む魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成でき、メールキャンペーンに特化した高品質のビデオメールマーケティングコンテンツを作成して、オーディエンスを引き付けることができます。
HeyGenはマーケティングビデオ作成にどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なドラッグアンドドロップエディター、AIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を提供し、ビデオ作成を効率化します。また、豊富なテンプレートとシーンを使用して、色、テキスト、デザイン要素をカスタマイズできます。
HeyGenはメールにビデオを追加するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なサムネイル画像やビデオプレビューとしてのGIFを簡単に生成することで、メール用のビデオコンテンツを最適化します。このアプローチはクリック率を高め、メールテンプレートに大きなファイルを直接埋め込むことなく、魅力的なビデオを簡単に組み込むことができます。
HeyGenで作成したビデオをメールマーケティング用にブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを簡単に追加し、色をカスタマイズし、適切なデザイン要素を選択して、すべてのビデオメールマーケティング活動で一貫性とプロフェッショナルな外観を維持できます。