メールマーケティングチュートリアルビデオ：エンゲージメントと売上を促進

メールにビデオを追加してエンゲージメントを高める方法をマスターしましょう。HeyGenの事前構築されたテンプレートでメールキャンペーンを変革します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースビジネスやプロダクトマネージャーが、次のメールキャンペーンに魅力的な製品ウォークスルービデオや洞察に満ちたレビュー動画をシームレスに統合する方法を学びましょう。この45秒のインストラクショナルビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルと明確なナレーションを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と字幕/キャプションを最大限に活用します。
サンプルプロンプト2
この活気に満ちた30秒のガイドで、クリエイティブなビデオメールマーケティングの例を探求し、コンテンツクリエイターやデジタルマーケターがメール内で効果的に魅力的なGIFや目立つCTAボタンを使用する方法を示します。視覚的に豊かでテンポの速いプレゼンテーションは、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーン、そして広範なメディアライブラリ/ストックサポートを紹介します。
サンプルプロンプト3
技術的なマーケターやメール開発者を対象に、メールにビデオを効果的に追加する技術的プロセスを解明する90秒のステップバイステップチュートリアルです。落ち着いた権威ある声で、この教育ビデオは、ビデオホスティングプラットフォームの選択や、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのデバイスで完璧に配信するための最適化などの考慮事項を説明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メールマーケティングビデオチュートリアルの仕組み

簡単に魅力的なビデオチュートリアルを作成し、それをメールキャンペーンに統合して、注目を集め、オーディエンスに情報を提供する方法を学びましょう。

1
Step 1
チュートリアルビデオを作成する
HeyGenのAIアバターを活用して、オーディエンスに合わせた明確でプロフェッショナルなチュートリアルコンテンツを迅速に制作し、一貫性のある魅力的なメールマーケティングチュートリアルビデオを確保します。
2
Step 2
メールビデオフォーマットを選択する
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してビデオを最適化します。ビデオのサムネイルや短いクリップを作成し、フルチュートリアルにリンクすることで、ビデオメールマーケティングに最適です。
3
Step 3
メールにビデオリンクを追加する
ビデオをメールテンプレートに統合します。ビデオのサムネイルやGIFを埋め込み、受信者をホストされたプラットフォーム上のフルチュートリアルに誘導する明確なCTAボタンを追加し、メールにビデオを効果的に追加する方法を強化します。
4
Step 4
キャンペーン戦略を適用する
最後に、ビデオをメールキャンペーンに適用します。メールを送信し、ビデオコンテンツがエンゲージメントを高め、メッセージを伝えるのにどのように役立つかを理解するために主要な指標を監視します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作する

製品ウォークスルーやレビュー動画などの魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成し、メールマーケティング戦略を豊かにし、オーディエンスに情報を提供します。

background image

よくある質問

クリエイティブなビデオメールマーケティングのヒントは、私のメールキャンペーンのエンゲージメントをどのように改善できますか？

HeyGenを活用することで、製品ウォークスルービデオや魅力的なレビュー動画を簡単に作成できます。テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、事前構築されたテンプレートを利用し、短いGIFをエクスポートして、メールキャンペーン内で直接エンゲージメントを高めることができます。

メールにビデオを効果的に追加する最良の方法は何ですか？

メールにビデオを追加する最も効果的な方法は、通常、GIFプレビューを埋め込み、信頼できるビデオホスティングプラットフォームやYouTubeにリンクする明確なCTAボタンを使用することです。HeyGenは、AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成し、それをメールマーケティング用に簡単に共有できるようにすることで、これを簡素化します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオメールマーケティングチュートリアルの作成を手助けできますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なビデオメールマーケティングチュートリアルの制作に最適です。HeyGenを使用すると、スクリプトをダイナミックなビデオに変換し、AIアバターを使用して自然なナレーションを生成し、字幕を追加することで、チュートリアルを理解しやすくし、その影響を高めることができます。

HeyGenはビデオメールマーケティングにおけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオコンテンツに直接組み込むことができます。これにより、すべてのビデオがメールマーケティング戦略と一致し、さまざまなプラットフォームでの最適な表示のためにアスペクト比を簡単に調整できます。