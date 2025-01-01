小学校向けビデオメーカーで魅力的なレッスンを

AIアバターでコンテンツを生き生きとさせ、魅力的な教育ビデオを簡単に作成しましょう。

小学生向けに水の循環を楽しく記憶に残る方法で説明する60秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくカートゥーン風で、声のトーンは親しみやすく、レッスンプランが理解しやすいようにしてください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なストーリーを構築しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
春の資金調達イベントを宣伝するために、保護者や学校コミュニティを対象とした45秒の学校マーケティングビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルでありながら温かみのあるビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが主要なイベントの詳細を伝えます。すべての重要な情報が字幕/キャプションで明確に提示されるようにしてください。
サンプルプロンプト2
新しい教師が生徒とその保護者を歓迎し、教室の簡単で親しみやすいツアーを提供する30秒のクラス紹介ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは歓迎的で個人的なものであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの画像を取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、スクリプトを作成し、ビデオをシームレスに生成してください。
サンプルプロンプト3
小学生が好きな物語についてダイナミックなビデオブックレポートを行う90秒の創造的な教育ビデオを想像してください。キャラクターやプロットポイントを紹介します。ビジュアルスタイルは熱意に満ち、多様であり、異なるビジュアルレイアウトを試すことができます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、異なるプラットフォームに合わせてビデオを調整し、さまざまなテンプレートとシーンを活用して物語を生き生きとさせましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小学校向けビデオメーカーの使い方

直感的なツールを使って、小学生や教室向けに魅力的で教育的なビデオを作成し、学習を楽しくアクセスしやすいものにしましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
教育コンテンツに特化したさまざまなデザイン済みテンプレートから選んで、プロジェクトを迅速に開始しましょう。この機能は教師や生徒にとってビデオ作成プロセスを簡素化します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
自分のビデオや画像を簡単にアップロードするか、豊富なメディアライブラリから選びましょう。教育的なビジュアルや関連する映像を取り入れて、レッスンを生き生きとさせましょう。
3
Step 3
魅力的な要素を適用する
ダイナミックなテキストアニメーション、音楽、音声を使ってビデオを強化しましょう。カスタムアニメーションを使用して重要な情報を強調し、若い学習者の注意を引きつけましょう。
4
Step 4
エクスポートして共有する
ビデオが完成したら、希望の形式で簡単にエクスポートし、生徒や保護者、教室のプラットフォームで共有して、リーチとエンゲージメントを最大化しましょう。

使用例

学校のコミュニケーションとエンゲージメントを向上させる

学校の発表、イベントのハイライト、または生徒のプロジェクトショーケースのために、さまざまなプラットフォームで魅力的なビデオを簡単に制作します。

よくある質問

HeyGenは小学校の教育者が魅力的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、小学校の教育者がAIアバターとテキストからビデオへの機能を使って、魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なプラットフォームとすぐに使えるテンプレートがビデオ作成プロセスを簡素化し、学習を楽しくアクセスしやすいものにします。

HeyGenが教師にとって理想的な教育ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、自動音声生成、ダイナミックな字幕など、教師に強力な機能を提供します。プラットフォームの豊富なメディアライブラリとドラッグ＆ドロップ編集、カスタムアニメーションを組み合わせることで、教育者は高品質な教育コンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはビデオ作成の経験がなくても使いやすいですか？

はい、HeyGenは初心者に優しいインターフェースで設計されており、ビデオ作成の経験がなくてもプロフェッショナルなビデオ作成が可能です。直感的なドラッグ＆ドロップ機能と事前に作成されたビデオテンプレートにより、教育者は簡単に魅力的な教育ビデオを制作できます。

HeyGenでどのような種類の教育ビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、教育者はインタラクティブなレッスンプラン、ハウツーガイド、オンラインクラスや教室で使用する魅力的な説明ビデオなど、さまざまな教育ビデオを作成できます。プラットフォームは、語彙の単語から学校のマーケティングビデオまで、多様な教育コンテンツをサポートし、さまざまな科目での学習を強化します。