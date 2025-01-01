電子工学の初心者やホビイストを対象に、シンプルな回路基板を安全に接続する方法を示す1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで、コンポーネントのクローズアップショットと重要な用語のアニメーションテキストオーバーレイを使用し、落ち着いた情報提供のナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確で一貫したナレーションを実現し、電子工学のチュートリアルビデオ作成ツールに不慣れな人でも複雑なステップを簡単に理解できるようにします。

ビデオを生成