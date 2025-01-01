電気デモンストレーションビデオメーカー：AIで作成

複雑な電気概念を簡素化し、スクリプトからの簡単なテキストビデオ機能で魅力的な説明ビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な顧客や営業チームを対象にした90秒の電気概要ビデオをデザインし、新しいスマート電気パネルの革新的な機能を紹介します。現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して主要情報を提示し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンで洗練された製品デモを行います。
サンプルプロンプト2
電気工学の学生向けに、複雑な回路解析技術を説明する2分間の技術教育ビデオを制作します。ビデオは明確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、アニメーション図や詳細なテキストオーバーレイを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能で複雑な説明を落ち着いた権威ある声に変換し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでさらに豊かにします。
サンプルプロンプト3
新しいフィールド技術者向けに、重要な「ロックアウト/タグアウト」手順に焦点を当てた45秒の電気安全プロトコルの説明ビデオを作成します。ビジュアルの美学は直接的で緊急性があり、太字のグラフィックと明確で指示的な声で重要な安全ポイントを強調し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてプラットフォーム全体で重要な情報をアクセス可能にし、目立つ字幕/キャプションで補強します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

電気デモンストレーションビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな電気デモンストレーションビデオを簡単に作成し、複雑な概念を明確で魅力的なビジュアル説明に変換して、視聴者を引きつけます。

1
Step 1
スクリプトを作成
電気デモンストレーションのスクリプトを入力することから始めます。スクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストを瞬時に音声に変換し、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択して、電気の概念を提示します。AIアバターは技術的な説明に人間味を加え、より親しみやすくします。
3
Step 3
ビジュアルとグラフィックを追加
広範なメディアライブラリから関連するビジュアル、図、アニメーションを追加するか、自分の資産をアップロードして、複雑な電気プロセスを明確にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
電気デモンストレーションビデオを完成させ、フルHDビデオ出力でエクスポートします。プラットフォーム全体で洗練されたコンテンツを共有し、視聴者を効果的に教育し、引きつけます。

使用例

複雑なデモンストレーションを簡素化

AIを活用した説明ビデオを通じて、複雑な電気概念と手順を明確に説明し、すべての人にアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな電気デモンストレーションビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、電気デモンストレーションビデオの制作を簡素化する高度なAIビデオエージェントです。スクリプトから簡単にビデオを生成し、幅広いAIアバターとプロフェッショナルなAI音声を利用して、複雑な技術教育のトピックを明確に伝えることができます。

HeyGenを電気ビデオメーカーとして使用する際にビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。電気ビデオメーカーとしてのHeyGenは、プロジェクトに対して広範なカスタマイズを可能にします。さまざまなAIアバターから選択し、ブランドの資産を統合し、ドラッグアンドドロップエディターを使用して、説明ビデオや製品デモに合わせてビデオテンプレートをカスタマイズできます。

詳細な電気概要ビデオのためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？

詳細な電気概要ビデオのために、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ機能や包括的なメディアライブラリなどの強力な機能を提供します。これにより、ユーザーは魅力的で情報豊富なコンテンツを制作し、すべてをフルHDビデオ出力で提供し、優れた明瞭さを実現します。

HeyGenは高品質なトレーニングと教育コンテンツを制作するための効果的なAIビデオエージェントですか？

はい、HeyGenは高品質なトレーニングと教育資料を生成するための非常に効果的なAIビデオエージェントおよびビデオエディターです。スクリプトをダイナミックなビデオに変換し、AI音声とAIアバターを組み合わせて、複雑な技術教育を学習者にとってアクセスしやすく魅力的にします。