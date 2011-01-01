HeyGenでは、AIによるスクリプト作成と事前に作成されたビデオテンプレートを使用した強力な選挙用プロモーションビデオメーカーを提供しており、労力をかけずに説得力のあるキャンペーンメッセージを作成できます。ドラッグアンドドロップのインターフェースとブランドコントロールにより、ビデオがキャンペーンのアイデンティティに合致することを保証します。