Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
この90秒の指導ビデオは、アクセシビリティの擁護者やコンプライアントなeラーニング教材を制作するコンテンツクリエイター向けに設計されています。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で共感的であり、フレンドリーなAIアバターがアクセシビリティの重要性を説明します。HeyGenがどのようにして強力なキャプションとトランスクリプションを提供し、すべてのビデオコンテンツを包括的にするかを強調する必要があります。ナラティブは、HeyGenのAIアバターを使用して、完璧に同期された字幕で明確で簡潔なメッセージを伝え、アクセシブルなトレーニングモジュールの作成の容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象に、インパクトのあるトレーニングビデオを迅速に作成するためのダイナミックな2分間のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルの美学は魅力的でテンポが速く、HeyGenの豊富なビデオエディタ機能をさまざまなシーンのトランジション、カスタムブランディング、迅速なコンテンツ統合を通じて示します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロジェクトの作成を迅速に開始し、すべての教育コンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持する効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
多言語のコースコンテンツを作成するグローバルなeラーニング開発者向けに、簡潔な45秒のデモビデオが必要です。このビデオのスタイルは国際的で、クリアで正確であり、さまざまな言語のシームレスな統合に焦点を当てる必要があります。HeyGenのボイスオーバー生成の力を鮮やかに示し、多様な声の選択肢とこの先進的なeラーニングビデオツールの正確なリップシンクとボイスオーバーナレーションの能力を紹介します。オーディオはクリスタルクリアで、ユーザーがトレーニング教材をどれほど簡単にローカライズできるかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

eラーニングビデオツールの仕組み

シームレスなコース作成と配信のために設計された直感的なビデオツールで、魅力的で効果的なeラーニングコンテンツを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択してコンテンツを追加
業界や職業に特化したテンプレートから選択して始めましょう。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、eラーニングコンテンツを追加し、ビデオを構築します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
さまざまな「AIアバター」から選択して、情報を伝えるコンテンツを生き生きとさせましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、プロフェッショナルなナレーションのためにスクリプトからリアルなボイスオーバーを生成します。
3
Step 3
キャプションとブランディングを追加
eラーニングビデオのアクセシビリティと学習者のエンゲージメントを向上させるために、「字幕/キャプション」を自動生成します。ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを適用し、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望の形式でeラーニングコースを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してエクスポートします。さまざまなプラットフォームでプロフェッショナルなビデオトレーニングを簡単に共有し、即座に影響を与えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングを向上

AIを活用したビデオトレーニングツールを活用して、企業環境でのエンゲージメントを高め、知識の保持を向上させるダイナミックでインタラクティブなモジュールを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenがeラーニングビデオ作成に効果的なプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAI強化を活用してコンテンツ制作を簡素化する強力なeラーニングビデオツールです。ユーザーは、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換し、効果的なeラーニングコースを作成できます。

HeyGenはアニメーションビデオソフトウェアの多様なビジュアル要素をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは洗練されたアニメーションビデオソフトウェアとして、多様なビジュアル要素を強力にサポートします。ユーザーは、業界や職業に特化したテンプレート、キャラクターのカスタマイズ、環境の作成を統合し、プロジェクト内で魅力的な2Dおよび3Dデザインを実現できます。

HeyGenはアクセシビリティと洗練された仕上げのためにどのようなビデオエディタ機能を提供していますか？

HeyGenは、アクセシビリティとプロフェッショナルな仕上げのために設計された包括的なビデオエディタ機能を提供しています。これには、自動キャプションとトランスクリプション、柔軟なブランディングコントロール、必要なアスペクト比のリサイズとエクスポートが含まれ、コンテンツが包括的で視覚的に最適化されることを保証します。

HeyGenは企業トレーニングビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、使いやすいスクリプトからのテキストビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供することで、企業トレーニングビデオの制作を効率化します。これにより、組織はさまざまな企業トレーニングのニーズに応じた魅力的でインタラクティブなオンライントレーニングプログラムを効率的に開発できます。