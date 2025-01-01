eラーニングビデオメーカー: 魅力的なコースを迅速に作成

AIアバターでトレーニングを変革し、学習者を魅了するインタラクティブなコースを構築します。

忙しい企業のプロフェッショナル向けに、プロジェクト管理の基本を説明する60秒の紹介ビデオを作成してください。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターが、フレンドリーなトーンで明確かつ簡潔な情報を提供し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ生成とクリーンな企業ビジュアルスタイルを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やトレーナーが魅力的なインタラクティブトレーニングコースを効果的に紹介する方法は？この質問に答える45秒のアニメーション説明ビデオをデザインし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用したダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、クリアな音声と自動字幕/キャプションで最大のアクセシビリティとインパクトを実現します。
サンプルプロンプト2
テクノロジーに精通したオンライン学習者を新しいeラーニングプラットフォーム機能に迅速にオンボーディングするという課題を想像してください。30秒の迅速なチュートリアルが必要で、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートと明確なボイスオーバー生成を活用し、瞬時の理解とユーザー採用を確保するために、速いペースで活気あるビジュアル美学とクイックカット、オンスクリーンテキストを使用します。
サンプルプロンプト3
コースを販売したい起業家にとって、AIコースクリエーターは比類のない効率性とリーチを提供します。この利点を捉えた50秒の説得力のあるプロモーションビデオを制作し、インスパイアリングでモダンなビジュアル言語を使用し、さまざまなAIアバターをアクションで紹介し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

eラーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで教育コンテンツを魅力的でプロフェッショナルなビデオコースに簡単に変換し、スクリプトから最終納品までの制作を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを作成し、エディターに貼り付けてAIを使用してテキストから自動的にビデオシーンを生成します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
多様なAIアバターから選び、リアルなAIナレーションと組み合わせて効果的にレッスンを伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、プロフェッショナルな教育用テンプレートを利用し、ブランディングコントロールを適用して洗練された外観を実現します。
4
Step 4
コースビデオをエクスポート
ビデオを確認し、アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕を生成し、希望のアスペクト比で高品質のeラーニングビデオをエクスポートし、視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な学習資料を明確化

複雑な教育トピックを明確で簡潔、かつ視覚的に魅力的なビデオに変換し、さまざまな科目での理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なeラーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAI eラーニングビデオメーカーは、教育用テンプレートとシーンの豊富なライブラリを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なビデオレッスンの作成プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーはさまざまなトレーニングニーズに合わせてコースコンテンツを簡単にカスタマイズできます。

HeyGenはインタラクティブなトレーニングコースにAIアバターを組み込むのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターをインタラクティブなトレーニングコースに組み込むことを可能にし、スクリプトから生成された高品質のAIナレーションと組み合わせることで、教育ビジュアルとビデオにダイナミックで魅力的な要素を追加します。

HeyGenは学習管理システムへのシームレスな統合のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなeラーニングコンテンツの作成をサポートし、あらゆる学習管理システム（LMS）に簡単に統合できます。これには、アクセシビリティのための自動字幕生成や、SCORMエクスポートを含むさまざまなエクスポートオプションが含まれており、既存のプラットフォームとの互換性を確保します。

HeyGenでブランドの一貫性を維持するためにeラーニングビデオをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自の教育ビジュアルを使用してコースビデオを簡単にカスタマイズできます。ビデオ作成ツールと広範なメディアライブラリを活用して、すべてのeラーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。