インストラクショナルデザイナーとL&Dマネージャーを対象にした1分間の説明動画を作成し、eラーニングコンテンツビデオメーカーがプロフェッショナルトレーニングビデオの作成をどのように効率化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、画面上のテキストハイライトが明確に表示され、プロフェッショナルなナレーションが補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を使用して、スクリプトを直接洗練されたビデオに変換する簡単さを強調し、L&Dチームの効率を示します。

