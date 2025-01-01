eラーニングコンテンツビデオメーカー: 魅力的なコースを作成
AIアバターを使用してオンラインコースでの視聴者のエンゲージメントと保持を向上させ、スクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術トレーナーとソフトウェア開発者向けに、AIビデオプラットフォームを使用して高度なオンラインコースを開発する利点を示す90秒の魅力的な指導ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、インタラクティブな要素と技術図を組み込み、AIアバターが明確で権威あるトーンで重要な情報を伝えます。HeyGenのAIアバターが一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、複雑な技術コンテンツの制作時間を短縮する方法を強調します。
教育管理者と学術分野のIT意思決定者を対象にした2分間の詳細なデモンストレーションビデオを制作し、AIビデオソリューションの採用がビデオ制作のコストを大幅に削減しながらLMS統合を強化する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで権威あるデモンストレーションで、実際のアプリケーションをシミュレートするかもしれません。HeyGenの字幕/キャプション機能が教育コンテンツのアクセシビリティと広範なリーチを確保し、大規模な機関にとって実行可能なソリューションであることを示します。
新しいコンテンツ作成ツールを探しているインストラクショナルデザイナー向けに、アニメーションビデオの迅速な作成を強調する45秒のプロモーションビデオを構築します。ビジュアルスタイルは活気に満ちてエネルギッシュで、さまざまな事前構築されたテンプレートとシーンを紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックが流れます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリが、ユーザーがビデオプロジェクトを簡単に開始し、複雑なアイデアを魅力的なビジュアル学習体験に変える方法を示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはeラーニングコンテンツのLMS統合をどのように支援しますか？
HeyGenはSCORMエクスポート機能を通じて、既存の学習管理システムとのシームレスな統合をサポートします。これにより、インストラクショナルデザイナーは、AIビデオプラットフォームで作成したプロフェッショナルトレーニングビデオをオンラインコースに直接展開し、コンテンツ管理を簡素化し、eラーニングコンテンツの提供を強化できます。
HeyGenのトレーニング用テキストからビデオへの変換アプローチは何ですか？
HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの変換とAI駆動のナレーションを活用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。さまざまなAIアバターから選択してコンテンツを提示でき、すべての教育ビジュアルに対してプロフェッショナルで一貫した配信を確保します。
HeyGenはグローバルトレーニングイニシアチブのための多言語サポートを提供していますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、グローバルな視聴者向けにトレーニングビデオを作成できます。この機能により、視聴者のエンゲージメントと保持が向上し、洗練された音声生成によって母国語でコンテンツを提供できます。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を効率化し、コストを削減できますか？
HeyGenは、従来のプロフェッショナルトレーニングビデオ制作に関連する時間と費用を大幅に削減します。AIアバター、テキストからビデオへの機能、事前構築されたテンプレートを備えたAIビデオプラットフォームを利用することで、組織は高品質のeラーニングコンテンツを効率的に制作でき、コスト削減につながります。