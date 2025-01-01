高齢者学習支援ビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成

高齢者にアクセスしやすいトレーニングビデオを提供し、AI音声を活用して明確で包括的なコミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
介護者と高齢者を対象にした60秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、新しい高齢者学習プログラムの利点を紹介してください。このビデオは、親しみやすいAIアバターと心地よい背景音楽を使用し、HeyGenのAIアバターがターゲットオーディエンスに響く魅力的なビデオを作成できることを示します。
サンプルプロンプト2
高齢者向けに一般的な技術の誤解を解く30秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはややアニメーション化され、読みやすいテキストがクリーンな背景に表示され、軽快でありながら穏やかな背景音楽が伴います。この情報ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、重要なメッセージを高齢者学習支援ビデオメーカーの取り組みのために視覚的に魅力的な形式に迅速に変換します。
サンプルプロンプト3
シニア向けにタブレットでの簡単なデジタル写真編集プロセスを案内する90秒の詳細な教育ビデオを作成してください。ビデオはクリーンで段階的なビジュアルプレゼンテーションを持ち、スクリーンショットやシンプルなグラフィックを組み込むことができ、励ましと忍耐強いナレーションが付随します。このシニア向けビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな視聴プラットフォームに最適化され、アクセスしやすく高品質です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高齢者学習支援ビデオの作成方法

高齢者向けの教育ビデオを簡単に作成し、明確なコミュニケーションと効果的なサポートを提供します。

Step 1
AIでテキストから作成
スクリプトを入力することから始めます。HeyGenのテキストからビデオへの機能が、テキストを視覚コンテンツに変換し、高齢者学習支援ビデオの迅速なスタートを提供します。
Step 2
AIアバターと音声を選択
情報を提示するために多様なAIアバターから選択し、自然な音声のAI音声を組み合わせて、高齢者に対して明確で親しみやすいコミュニケーションを強化します。
Step 3
サポートメディアを追加
広範なメディアライブラリから関連するビジュアルや音を取り入れ、ビデオのメッセージを豊かにし、高齢者にとって複雑なトピックを理解しやすくします。
Step 4
アクセス可能なキャプションを適用
正確な字幕/キャプションを自動生成してビデオに適用し、すべての高齢者視聴者に明確な理解を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高齢者学習のエンゲージメントを向上

AIを活用したビデオを利用して、高齢者向け学習支援プログラムでのエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高齢者向けの魅力的な教育ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、高齢者や介護者支援のための魅力的な教育ビデオの作成を効率化するために設計されたAIビデオエージェントです。使いやすいインターフェースとクリエイティブエンジンにより、複雑なトピックを理解しやすくするシームレスなビデオ作成が可能です。

HeyGenは高齢者に響くビデオをカスタマイズし、アクセシビリティを確保できますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとAI音声を活用して、高齢者向けにパーソナライズされた共感的なビデオを作成します。また、すべてのコンテンツにキャプション/字幕を簡単に追加でき、すべての視聴者に高いアクセシビリティを確保します。

HeyGenは高齢者ケアビデオメーカーにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？

理想的な高齢者ケアビデオメーカーとして、HeyGenはビデオテンプレート、ストックメディアライブラリ、ブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルで視覚的に魅力的な情報ビデオコンテンツを作成します。これらのツールは、高齢者や高齢者向けの魅力的なビデオを作成するために不可欠です。

HeyGenは高齢者学習支援のためのさまざまなビデオコンテンツの効率的な制作をどのように支援しますか？

HeyGenのテキストからビデオへの機能と強力なビデオ編集ツールは、トレーニングビデオ、説明ビデオ、チュートリアルビデオなどの多様なコンテンツの作成を効率化します。これにより、包括的な高齢者学習支援のための効率的で高品質な出力が保証されます。