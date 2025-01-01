AIを活用した教育ビデオメーカー：魅力的なレッスンを迅速に作成

複雑なトピックをAIによるボイスオーバー生成で魅力的な説明ビデオに変換し、学習をアクセスしやすく、魅力的にします。

195/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の情報ビデオを作成し、ソーシャルメディアマーケティング戦略に興味を持つ人々に向けて、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートな音楽、フレンドリーなトーンを使用します。AIビデオジェネレーターを通じて、AIアバターが5つのクイックヒントを提示し、複雑なマーケティングコンセプトを忙しい視聴者にとって実行可能なアドバイスとして消化しやすく、視覚的に魅力的にします。
サンプルプロンプト2
歴史の日付に苦労している学生向けに、30秒の簡潔な説明ビデオを開発し、鮮やかで魅力的なビジュアルとモチベーショナルなナレーションを特徴とし、記憶を助けます。この教育ビデオメーカーは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、重要な事実を明確かつ正確に伝え、オーディオが迅速なビジュアルキューを効果的で記憶に残る学習に補完することを保証します。
サンプルプロンプト3
HRプロフェッショナルと新入社員向けに設計された50秒の企業トレーニングモジュールを作成し、洗練されたクリーンなビジュアル美学と落ち着いた安心感のあるナレーションを採用します。AI生成ビデオは、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを利用して、会社のポリシー更新やオンボーディング情報を効率的に提示し、プロフェッショナルで一貫したブランド体験を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIを活用した教育ビデオメーカーの仕組み

教育コンテンツを魅力的なAI駆動のビデオに簡単に変換し、スクリプトから最終エクスポートまでの制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツまたはスクリプトを貼り付けて開始します。私たちの`テキストからビデオへのジェネレーター`が、テキストを瞬時にビデオシーンに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な`AIアバター`から選んでビデオを強化し、レッスンを生き生きとさせ、視聴者を魅了します。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
教育コンテンツに自然な音声の`ボイスオーバー`を生成し、プロフェッショナルで魅力的な聴覚体験をビデオに提供します。
4
Step 4
作品をエクスポート
教育ビデオを完成させ、高解像度でエクスポートし、視聴者と共有する準備を整えます。`4k品質`での素晴らしい視聴体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントと記憶力を向上

.

動的でインタラクティブなAI生成の教育ビデオを通じて、研修生のエンゲージメントと知識の保持を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、インテリジェントな「AIを活用した教育ビデオメーカー」として、スクリプトを魅力的な「AI生成ビデオ」に変換し、リアルな「AIアバター」とダイナミックな「AIビジュアル」を使用してコンテンツ作成を革新します。これにより、どの「教育者」にとっても制作プロセスが簡素化されます。

HeyGenは視覚的に魅力的な教育コンテンツのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、多様な「ビデオテンプレート」のライブラリをユーザーに提供し、魅力的な教育コンテンツを制作するための高度な「アニメーショングラフィックス」をサポートします。プロフェッショナルな「AIアバター」を簡単に追加し、「ボイスオーバー」をカスタマイズしてメッセージを強化できます。

HeyGenは既存のスクリプトをプロフェッショナルなビデオレッスンに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「テキストからビデオへのジェネレーター」として機能し、書かれたコンテンツを高品質なビデオレッスンに簡単に変換できます。統合された「AIビデオエディター」により、正確な調整が可能で、「AI字幕ジェネレーター」がすべての学習者にアクセス可能性を保証します。

HeyGenは高品質のビデオ出力とチームコラボレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは教育ビデオを鮮明な「4k品質」で制作し、プロフェッショナルな視聴体験を提供します。さらに、HeyGenは「シームレスなコラボレーション」を設計しており、チームがビデオプロジェクトで効率的に協力できるようにします。