教育ビデオメーカー: AIで学習を簡単に

AIのテキストからビデオへの変換で、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変え、魅力的な教育ビデオを手軽に制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

オンライン学習者を対象にした45秒のプロフェッショナルな教育ビデオを作成し、特定のソフトウェア機能を効果的に使用する方法を示します。ビジュアルの美学はクリーンでシャープであり、画面上のグラフィックスと権威あるナレーションが補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、正確さと明瞭さを確保します。
幅広い視聴者向けに、興味深い歴史的事実やクイックな言語レッスンを示す30秒のダイナミックなソーシャルメディアスニペットをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、HeyGenの字幕/キャプションを通じて重要な情報を強調し、モバイルデバイスでのアクセス性とインパクトを最大化します。
教育者が反転授業のレッスンを作成するのに最適な90秒の指導ビデオを開発し、ステップバイステップのアートプロジェクトや基本的なコーディングチュートリアルを詳述します。ビデオは指導的で落ち着いたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なストック写真とビデオを統合し、学生を効果的にプロセスに導くための心地よく多様なナレーションを組み合わせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育ビデオメーカーの使い方

AI教育ビデオメーカーで複雑なトピックを魅力的なレッスンに変換。視聴者に響く魅力的な学習コンテンツを手軽に作成。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育用スクリプトを作成または貼り付けて開始します。AIがテキストをダイナミックなビデオに変換し、コンテンツ作成を簡単かつ迅速にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
豊富なストック写真やビデオのライブラリから選択するか、自分のものをアップロードして、ポイントを完璧に示すレッスンを強化します。
3
Step 3
AIの声と字幕を追加
自然な音声のAIの声とナレーションでコンテンツを生き生きとさせ、アクセス性とエンゲージメントのために正確な字幕を自動生成します。
4
Step 4
カスタマイズとエクスポート
ブランドコントロールでビデオを洗練し、アスペクト比を調整してから、高品質の教育ビデオを簡単にエクスポートし、学生や視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを視覚化

歴史的な出来事のような複雑なトピックを、魅力的な教室のレッスンのための没入型で理解しやすいビデオナラティブに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの制作を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAI教育ビデオメーカーを活用して、ユーザーが魅力的な教育ビデオを制作できるようにします。AIのテキストからビデオへの変換を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなアニメーションビデオコンテンツに変換し、広範なビデオ編集スキルを必要とせずにクリエイティブプロセス全体を効率化します。

HeyGenを使用して教育ビデオを作成するための特定のテンプレートはありますか？

はい、HeyGenは教育ビデオ専用に設計された豊富なビデオテンプレートを提供しており、教室のレッスンやトレーニング用のオプションも含まれています。ユーザーはこれらのテンプレートを自分のコンテンツ、ストック写真やビデオ、AIの声やナレーションで簡単にカスタマイズし、ニーズに完璧に合わせることができます。

ビデオ制作の経験がなくても、HeyGenはどのようにして高品質な教育ビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオメーカーを使用して、高品質な教育ビデオの作成を簡素化します。AIアバター、AIの声、使いやすいドラッグアンドドロップインターフェースなどの機能により、事前のビデオ制作経験がなくても、プロフェッショナルな学習ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenのオンライン教育ビデオメーカーでどのような教育コンテンツを開発できますか？

HeyGenのオンライン教育ビデオメーカーは、詳細な教室のレッスンや包括的なオンラインコースから、クイックなソーシャルメディアの解説や情報豊富なチュートリアルまで、さまざまな教育ビデオを作成するのに適しています。多くのプラットフォームで教育者やトレーナーにとって強力なツールです。