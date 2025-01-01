魅力的な学習コンテンツのための教育ビデオジェネレーター

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、アイデアを瞬時に魅力的なレッスンに変えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生向けにクイックスタディティップスを提供する、ダイナミックな30秒のソーシャルメディアビデオを開発してください。このテンポの速い教育ビデオは、鮮やかなテンプレートとシーンを取り入れ、HeyGenの字幕/キャプションをフル活用して、音声なしでもアクセス可能でインパクトのあるものにします。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケティングのオンラインコースの最初のモジュールへのプロフェッショナルな45秒の紹介を制作してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してこの教育ビデオを作成し、ライブラリからのさまざまなストックメディアサポートを統合して、成人学習者に向けたクリーンで情報豊富なビジュアルスタイルを提示します。
サンプルプロンプト3
産業革命の歴史的概要を一般の学習者向けに50秒で簡潔にデザインしてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、異なるプラットフォームに合わせたビデオを作成し、教育ビデオメーカーのツールがカスタマイズされたドキュメンタリーのようなビジュアルとオーディオスタイルを可能にし、権威あるAIボイスを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育ビデオジェネレーターの使い方

学習教材を魅力的で高品質な教育ビデオに簡単に変換し、AIを活用して学生や教師のためのコンテンツ作成を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを貼り付けるか、スクリプトを直接エディターに入力して始めます。プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を利用して、ビデオレッスンの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、レッスンを強化します。これらのアニメーションキャラクターが教育資料を生き生きとさせ、視聴者にとってより魅力的なものにします。
3
Step 3
AIボイスオーバーを追加
ダイナミックなナレーションでスクリプトを生き生きとさせます。高度なボイスオーバー生成を使用して、教育コンテンツに明確で魅力的な音声を簡単に生成します。
4
Step 4
カスタマイズとエクスポート
カスタムブランディングでビデオを洗練させます。ロゴとブランドカラーを使用して一貫性を確保します。完成したら、高品質の教育ビデオをエクスポートして、学生や視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員トレーニングと開発

ダイナミックでAI駆動のビデオを使用して、従業員トレーニングのエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させ、より効果的な学習成果を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオメーカーで、ダイナミックな学習コンテンツの生成プロセスを簡素化します。HeyGenを使用すると、さまざまなビデオテンプレートとAIアバターを使用して、テキストを簡単にビデオに変換できます。これは、オンラインコースや説明ビデオを開発する学生や教師に最適です。

HeyGenのAI機能を使って教育ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーに教育ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。多様なAIボイスオーバーを活用し、AI字幕を追加し、アニメーションキャラクターを組み込んで、学生にメッセージを効果的に届けることができます。

HeyGenを使用して作成された教育ビデオの品質はどのようなものですか？

HeyGenは高忠実度で教育ビデオを制作し、驚くべき4K品質を含むエクスポートオプションを提供します。このプロフェッショナルな出力は、オンラインコース、ソーシャルメディア、そして明確で高解像度のアニメーションビデオが大きな影響を与えるあらゆるプラットフォームに理想的です。

HeyGenはどのようにしてテキストを教育ビデオコンテンツに変換しますか？

HeyGenは高度なAIテキスト-to-ビデオ作成を利用して、スクリプトを魅力的な教育ビデオに簡単に変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなコンテンツを生成し、同期されたボイスオーバーと魅力的なビジュアルを提供します。