教師向け教育ビデオ：学習と関心を高める
リアルなAIアバターを使用して、動的でカリキュラムに沿ったビデオを作成し、教育実践を変革することで、学生の関心とプロフェッショナル開発を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者がカリキュラムに沿ったビデオを授業計画に統合するための60秒の説明ビデオを想像してください。ビジュアルは鮮やかで情報豊かで、多様なAIアバターがさまざまな教室リソースを示します。音声は親しみやすく教育的なナレーションで、幼稚園から高校までの学校に明確な説明を提供します。
学生の関心を高めるために授業を簡単に作成しカスタマイズする方法について、教師向けの30秒の簡潔なチュートリアルを開発してください。このビデオは明るく招待的なビジュアルスタイルを採用し、迅速な例と画面上のテキストをサポートし、エネルギッシュで親しみやすい声で進行します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての学習者にコンテンツをアクセス可能にします。
オンラインコミュニティ内での革新的な教育と学習の実践を紹介する教師向けの50秒の魅力的な共有ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質な映像を組み込み、教室のシナリオに共鳴します。音声は会話的で専門的なトーンで、インスピレーションを与える背景音楽を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育者が魅力的な学習コンテンツを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは教育者がテキストを動的なプレゼンテーションに変換し、「AIアバター」と「ナレーション生成」を活用して「学生の関心」を高め、「教室リソース」の作成を簡素化することで、高品質な「教師向け教育ビデオ」を簡単に制作できるようにします。
AIアバターはプロフェッショナル開発資料でどのような役割を果たしますか？
HeyGenの「AIアバター」は「プロフェッショナル開発」ビデオに一貫したプロフェッショナルな顔を提供し、従来の撮影を必要とせずに「授業をカスタマイズ」し、効果的な「教育コンテンツ」を提供することができます。これにより、教師は明確でブランド化された指導を受けることができます。
HeyGenはさまざまな教科分野に対応したカリキュラムに沿ったビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは直感的な「テンプレート」と豊富な「メディアライブラリ」を使用して、さまざまな「教科分野」に対応した「カリキュラムに沿ったビデオ」を迅速に生成することができます。この効率的なプロセスは、「幼稚園から高校までの学校」の効果的な「授業計画」の開発をサポートします。
HeyGenは教室リソースの効率的な制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenはスクリプトを「字幕」と「ナレーション生成」を備えたビデオに変換することで、多様な「教室リソース」の効率的な制作を簡素化します。教育者は簡単な「アスペクト比のリサイズ」とエクスポートオプションを通じて、さまざまなプラットフォーム向けに「授業を作成」し「授業をカスタマイズ」することができます。