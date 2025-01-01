学生向け教育ビデオ: 興味を引き、学ぶ

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、学生の好奇心を刺激する魅力的な学習体験を開発し、カリキュラムに沿ったダイナミックなビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中学生向けに、アメリカ独立革命のような重要な歴史的出来事を要約する60秒の教育ビデオを開発し、ダイナミックなモーショングラフィックスと明確なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してカリキュラムに沿ったコンテンツを確保します。
サンプルプロンプト2
若い学生を対象にした30秒の楽しい「ハウツー」ビデオを制作し、遊び心のある漫画風のビジュアルスタイルと励ましの声で正しい手洗いの方法を示し、HeyGenの字幕/キャプションを利用してすべての視聴者にとって魅力的な学習体験を強化します。
サンプルプロンプト3
高校生向けに、古典小説の文学分析の概要を提供する60秒の教育ビデオをデザインし、プロフェッショナルでクリーンなデザインとイラストグラフィックス、権威ある声を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して、提示されるコンテンツの知識とスキルを豊かにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生向け教育ビデオの仕組み

直感的なツールを使用して、すべての学年の学生に好奇心を刺激し、魅力的な学習体験を提供する影響力のあるカリキュラムに沿ったビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプト化されたレッスンを作成
教育コンテンツをスクリプトエディタに書き込むか貼り付けることから始めます。当プラットフォームは、スクリプトからの「テキスト-to-ビデオ」機能を使用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、複雑な「レッスン」を理解しやすくします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」からコンテンツを届けるためのプレゼンターを選びます。これらのアニメーションプレゼンターは、教育ビデオにプロフェッショナルで親しみやすい顔を加え、学生にとって「アニメーション学習」の魅力を高めます。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
「字幕/キャプション」機能を利用して理解力とアクセシビリティを向上させます。情報を明確に提示し、ボイスオーバーを通じて追加のコンテキストを提供し、すべての学生にとって真に「魅力的な学習体験」を作り出します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
希望するアスペクト比を選択し、教育ビデオを「エクスポート」してプロジェクトを完成させます。シームレスなエクスポートオプションを通じて、学生に高品質の「オンラインビデオレッスン」をどのプラットフォームでも簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科目や物語の視覚化

抽象的または歴史的なトピックを生き生きとした記憶に残るビデオナラティブに変換し、学生を魅了し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenは学生向けの教育ビデオをどのように強化できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、教育者が学生向けのダイナミックな教育ビデオを作成できるようにします。これにより、従来の授業がより魅力的な学習体験に変わり、学生の注意を引き、複雑なトピックの理解を向上させます。

HeyGenで教師はどのような授業を作成できますか？

教師はHeyGenを使用して、包括的なオンラインコースやハウツービデオから、教室のリソース用の簡潔な教育コンテンツまで、多様な授業を作成できます。プラットフォームは、さまざまな科目や学年のニーズに合わせた多用途なテンプレートとカスタマイズオプションを提供します。

HeyGenは特定の学習目標に合わせたオンラインビデオレッスンのカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは特定の学習目標に合わせたオンラインビデオレッスンの広範なカスタマイズを可能にします。教育者は、ブランドコントロールでビデオをパーソナライズし、豊富なライブラリからメディアを統合し、字幕を追加して、学生に響くカスタマイズされた教育コンテンツを作成できます。

HeyGenは学生の好奇心を刺激する魅力的な学習体験の制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAIアバターと自然なボイスオーバー生成機能は、非常に魅力的な学習体験を生み出すように設計されています。プロフェッショナルなビデオで教育コンテンツを生き生きとさせることで、HeyGenは学生の好奇心を効果的に刺激し、重要な情報の保持を向上させます。