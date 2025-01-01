学校向け教育ビデオ: エンゲージメントと学習を向上

カリキュラムに沿ったビデオとインタラクティブなレッスンで教室を変革しましょう。スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な指導ビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生を対象にした45秒の指導ビデオをデザインし、反転授業の一環として新しいトピックや事前学習資料を紹介してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して一貫した画面上の存在感を持つプロフェッショナルなAIアバタープレゼンターがコンテンツを提供する、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを特徴とするべきです。
サンプルプロンプト2
中学生向けに歴史上の重要な出来事を探求する30秒の魅力的な教室ビデオを制作し、動的な歴史的イメージとアニメーション化されたインフォグラフィックを使用してください。音声スタイルは権威あるものでありながら魅力的で、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して理解を助ける正確な字幕/キャプションをサポートしてください。
サンプルプロンプト3
教師が数学のチュートリアルを作成するための75秒のビデオチュートリアルを開発し、授業計画の一部として特定の問題解決技術や概念を示してください。ビジュアルスタイルは明確で簡潔であり、画面上のステップバイステップの例を伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用してコンテンツ作成を効率化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学校向け教育ビデオの仕組み

ダイナミックでカリキュラムに沿った教育ビデオで教育を変革し、教室、リモート学習、ホームスクーリングに最適です。

1
Step 1
教育コンテンツを作成する
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトやアウトラインを魅力的なビデオレッスンに変換し、あらゆる科目や学年に最適です。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
HeyGenの多様なAIアバターから選択し、画面上の教育者としての役割を果たし、指導ビデオをより個人的で魅力的なものにします。
3
Step 3
インタラクティブな要素を追加する
明確な字幕とキャプションを追加して学習を強化し、教室ビデオのアクセシビリティと重要な概念の強化に役立つ重要な機能です。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有する
指導ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、学生と共有する価値ある学習リソースとして準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

科目をアニメーション化して深い理解を促進する

AIビデオストーリーテリングを活用して、複雑な科目や抽象的な概念を鮮やかに描写し、学生にとって学習をより没入的なものにします。

background image

よくある質問

HeyGenは学校向け教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは教師や教育者がAIアバターとテキストビデオ技術を使用してスクリプトから高品質の教育ビデオを簡単に作成できるようにし、魅力的な教室ビデオや学習リソースの開発プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは魅力的な教室ビデオをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは豊富なメディアライブラリ、さまざまなテンプレート、ブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、教育者が科学教育や数学のチュートリアルなど特定の科目に合わせた動的で魅力的なレッスンプランや指導ビデオを作成できるようにします。

HeyGenのAIアバターは指導ビデオや学習リソースをどのように向上させますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターと高度な音声生成技術は、標準的なスクリプトを生き生きとした指導ビデオに変え、多様なビジュアル要素を提供し、学習リソースをよりインタラクティブで魅力的なものにします。

HeyGenはすべての学生に教育コンテンツをアクセス可能にするための機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは教育コンテンツの字幕とキャプションを自動生成することで、すべての学生にアクセス可能な状態をサポートし、教室ビデオやオンラインビデオライブラリの資料がより広い視聴者にとって理解しやすく包括的であることを保証します。