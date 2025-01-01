営業向け教育ビデオ：チームのパフォーマンスを向上

魅力的なAIアバターを使用して営業スキルを向上させ、より多くの取引を成立させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
あなたの営業戦略は成果が減少していますか？経験豊富な営業プロフェッショナル向けに、取引をより効率的に成立させるための高度な技術を掘り下げた60秒の教育ビデオを制作してください。ダイナミックでモダンなビジュアルプレゼンテーションと権威ある音声トーンを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、専門知識を迅速に魅力的なコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
営業チームとマーケティング協力者向けに、強力な関係販売を促進する効率的な営業プロセスの重要なステップを説明する30秒の教育ビデオを視覚化してください。フレンドリーでイラスト的なビジュアルスタイルと明るい背景音楽を組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な作成と明確なコミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト3
見込み客を忠実な顧客に変えるのに苦労していますか？フリーランサーや起業家向けに、コンバージョン率を向上させる実用的な営業のヒントを提供する50秒の教育ビデオを設計してください。情報豊かで親しみやすいビジュアル美学を採用し、画面上のテキストハイライトを使用して、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成し、より広いオーディエンスに効果的にリーチします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

営業向け教育ビデオの仕組み

魅力的で高品質な教育ビデオで営業トレーニングを変革しましょう。営業技術を教え、チームのパフォーマンスを向上させる魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。

1
Step 1
スクリプトとアバターを作成
営業トレーニングのコンテンツを作成することから始めます。次に、多様なAIアバターから選択し、スクリプトを提示し、テキストを自動的に魅力的なビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルを統合し、ブランドのロゴや色を使用してメッセージを強化します。これにより、営業教育資料が一貫性を持ち、プロフェッショナルなものになります。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を適用
明確なコミュニケーションでビデオを洗練させます。ボイスオーバー生成を利用して正確な発音を確保し、字幕を追加して営業スキルの理解を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
営業向け教育ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな形式と解像度で簡単にエクスポートします。すべてのプラットフォームで洗練されたコンテンツを共有し、営業チームを教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な営業のヒントと更新を制作

短く魅力的なビデオクリップを迅速に生成し、迅速な営業のヒント、新製品の更新、または重要な営業戦略を内部で強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして営業向け教育ビデオを変革しますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルな営業トレーニングと教育コンテンツを迅速に作成できるようにすることで、営業向け教育ビデオを変革します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑なビデオ制作なしで魅力的な資料を作成できます。

HeyGenは営業トレーニングビデオにどのような機能を提供しますか？

営業トレーニングビデオ向けに、HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、および強力なボイスオーバー生成を提供し、トレーニングビデオの作成を効率化します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレート、字幕、ブランディングコントロールを活用して、高品質なコンテンツを確保し、営業スキルを開発できます。

HeyGenは多様な営業戦略をサポートできますか？

はい、HeyGenは異議の克服や取引の成立など、さまざまな営業技術のコンテンツを迅速に作成することで、多様な営業戦略を効果的にサポートします。柔軟なテキスト-to-ビデオとAIアバターフィーチャーにより、異なる戦略的アプローチに迅速に適応できます。

なぜ魅力的な営業教育の作成にHeyGenを選ぶべきですか？

HeyGenは、高品質な学習コンテンツの制作を簡素化し、営業のヒントや営業プロセス全体を学ぶための魅力的な教育を提供するための理想的な選択です。AIアバターと直感的なテキスト-to-ビデオプラットフォームにより、ユーザーはダイナミックでブランド化されたビデオを通じて営業をより効果的に学べます。