医療教育ビデオ：患者理解を向上させる
HeyGenのAIアバターを使用して、患者を引き付け、理解を深めるオンデマンドの健康教育ビデオを簡単に制作できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいプロフェッショナル向けに、日常に取り入れられる迅速かつ効果的なストレス軽減技術を示す45秒の健康教育ビデオを開発してください。このオンデマンドの一般的なヘルスケアビデオは、ダイナミックでクリーンなビジュアル美学と高揚感のあるサウンドトラックを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して魅力的で指導的な配信を行います。
年に一度の健康診断の重要性に焦点を当てた30秒の教育ビデオを制作し、ソーシャルメディアを通じて一般の人々に向けて発信します。ビジュアルスタイルは明るくインフォグラフィックのようで、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して、説得力のある親しみやすいイメージを提供します。
一般的な外来手術の術前指示を説明する90秒のビデオをデザインし、手術を予定している患者向けに作成します。トーンは情報提供的で安心感を与えるもので、ステップバイステップのビジュアルガイダンスとプロフェッショナルで明確な話し声を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して完全なアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは医療教育ビデオをどのように向上させますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、「医療教育ビデオ」の制作を革新します。これにより、「患者」やスタッフを効果的に引き付ける高品質な「健康教育ビデオ」を効率的に制作できます。
HeyGenはアクセシビリティ機能を備えた患者教育ビデオをサポートしていますか？
はい、HeyGenは「患者教育ビデオ」がより広い視聴者にアクセス可能であることを保証し、自動「クローズドキャプション」と字幕生成を提供します。ビデオはメールやソーシャルメディアを通じて簡単に共有でき、「コンピュータやタブレットのアプリ」で視聴可能です。
医師はパーソナライズされたオンデマンドの一般的なヘルスケアビデオを迅速に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは「医師」が「オンデマンドの一般的なヘルスケアビデオ」を「あなた」や特定の患者グループにパーソナライズして迅速に「短い2-3分のビデオ」を制作することを可能にします。私たちのプラットフォームは「カスタムプレゼンテーション」とテンプレートを提供し、プロセスを効率化します。
HeyGenは安全な健康教育ビデオの作成に適していますか？
HeyGenはセキュリティを考慮して設計されており、「健康教育ビデオ」を制作するための「安全な」環境を提供します。HeyGen自体はカバーされるエンティティではありませんが、データ処理において「HIPAA対応」を目指しており、チームコラボレーションのための「複数ユーザーログイン」をサポートする制御されたプラットフォームを提供します。