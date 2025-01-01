従業員向け教育ビデオ：スキルとエンゲージメントを向上
AIアバターを使用して魅力的な企業研修ビデオを作成し、知識保持を向上させ、一貫した学習体験を確保します。
現社員全員に向けて、更新された経費報告プロセスを説明する60秒のマイクロラーニングビデオをデザインしてください。この企業研修ビデオは、クリーンでモダンな美学を持ち、ダイナミックなビジュアルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、正確で一貫した情報提供を行い、高い知識保持を確保します。
倉庫スタッフ向けに、重要な安全プロトコルの更新を示す30秒の指導ビデオが必要です。この研修ビデオは、直接的で影響力のあるビジュアルスタイルを要求し、強力な字幕/キャプションとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連画像を使用して、明確なコミュニケーションを確保します。
営業チームメンバー向けに、クライアントコミュニケーションのベストプラクティスを紹介する50秒のプロフェッショナル開発クリップを作成してください。このビデオは、インスピレーショナルなトーンでクリーンで志向的なデザインを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な作成とさまざまなプラットフォーム向けのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、従業員にとって必須の教育ビデオとして位置付けます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員向け教育ビデオの作成を変革しますか？
HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた魅力的なビデオに変換することで、従業員向け教育ビデオの作成を革命的に変えます。直感的なプラットフォームとすぐに使えるテンプレートにより、複雑なビデオ編集を必要とせずに、魅力的な研修コンテンツを簡単に作成できます。
企業研修ビデオの効果を高めるHeyGenの具体的な機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターによる効果的なコンテンツ提供や、テキストからの自動ナレーション生成などの機能を通じて、企業研修ビデオの効果を大幅に高めます。また、正確な字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、ブランドコントロールを適用して一貫性を保つことができ、知識保持を向上させます。
HeyGenを使ってプロフェッショナルな従業員研修ビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenを使えば、プロフェッショナルな従業員研修ビデオを非常に簡単に作成できます。ビデオスクリプトを入力し、さまざまなテンプレートから選択し、HeyGenの豊富なメディアライブラリを活用して、高品質な研修コンテンツを複雑な制作機材を必要とせずに作成できます。
HeyGenは魅力的なマイクロラーニングやオンボーディングビデオの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して、短くて影響力のあるレッスンを迅速に作成することで、魅力的なマイクロラーニングやオンボーディングビデオの開発をサポートします。また、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比を簡単に調整できるため、コンテンツがモバイル対応であり、知識保持を最適化します。