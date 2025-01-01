デザイナー向け教育ビデオ：スキルを磨く

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、デザイン学習を高め、魅力的なビデオチュートリアルを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいクリエイティブクラスやトレンドを探求したいグラフィックデザイナー向けに、ダイナミックな60秒の指導ビデオを制作してください。このビデオは、鮮やかでインパクトのあるビジュアルとテンポの速い編集を特徴とし、自信に満ちたインスピレーションを与えるナレーションに設定されるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、現代のグラフィックデザイン技術に関する書かれたレッスンをシームレスに洗練されたビジュアル体験に変換します。
サンプルプロンプト2
アニメーションとビデオ編集をクリエイティブな作業に統合したいデザイナー向けに、30秒の魅力的なショートを開発してください。ビジュアルの美学はエネルギッシュでイラスト的であり、クイックカットとモーショングラフィックスのビジュアル例を使用し、明確で簡潔でやる気を起こさせるボイスオーバーを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連するビジュアル資産を迅速に見つけて組み込み、主要なアニメーション原則を示します。
サンプルプロンプト3
フリーランスデザイナーが個人のブランディングを強化することを目指した、プロフェッショナルな90秒の教育セグメントを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてクリーンで、ミニマリストなデザイン要素とインパクトのあるテキストオーバーレイを特徴とし、権威あるが励みになる音声配信を伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、ブランディング戦略をすべての視聴者にアクセス可能にし、包括的な理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

デザイナー向け教育ビデオの仕組み

グラフィックデザイン、UI/UX、クリエイティブプロセスに関する専門知識を共有し、デザイナー向けの魅力的なビデオチュートリアルやコースを簡単に制作します。

1
Step 1
コンテンツを作成する
スクリプトを入力して教育ビデオレッスンを生成することから始めます。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して、デザイン学習を迅速に視覚コンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
「テンプレートとシーン」から選択して、グラフィックデザインの例やUI/UXコンセプトを効果的に紹介します。これにより、クリエイティブクラスを視覚的に構築できます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加する
説明に「字幕/キャプション」を含めることで、視聴者の理解とアクセシビリティを向上させます。これにより、デザインやクリエイティブ作業のすべての学習者の理解が向上します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
教育ビデオを最適な形式に仕上げます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを準備し、オンラインコースやYouTubeチャンネルを通じてデザイナーに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なデザインのヒントとチュートリアルを制作する

短くてインパクトのあるソーシャルメディアビデオやクリップを簡単に作成し、迅速なデザインのヒントや教育コンテンツを共有してリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブな作業やデザインプロジェクトを向上させることができますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、デザイナーが「クリエイティブな作業」を魅力的な「視覚的コミュニケーション」に変えることを可能にします。「ブランディング」ビデオを簡単に作成したり、「グラフィックデザイン」コンセプトを示したりして、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

デザイナー向けの教育ビデオコンテンツを作成するためにHeyGenはどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターと自動「ボイスオーバー生成」を使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換するなど、「デザイナー向け教育ビデオ」に理想的な強力な機能を提供します。これにより、複雑な「ビデオ編集」なしで「デザイン学習」教材や「オンラインコース」を迅速に制作できます。

HeyGenはカスタムアニメーションやイラストコンテンツの作成を支援できますか？

HeyGenは、動的なビジュアルストーリーテリングを可能にするさまざまなカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を提供し、「構成とデザイン」を支援します。既存のメディアをHeyGenに統合して、「アニメーション」や「イラスト」要素を含む一貫したビデオコンテンツを制作できます。

HeyGenは視覚コンテンツの一貫したブランディングとアクセシビリティをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな「マーケティング」ビデオのためにロゴやブランドカラーを組み込むことができる広範な「ブランディング」コントロールを提供します。さらに、自動「字幕/キャプション」や「アスペクト比のリサイズ」などの機能により、コンテンツがアクセス可能で、あなたの「YouTubeチャンネル」などのプラットフォームに最適化されます。