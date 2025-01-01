企業研修用教育ビデオを簡単に作成
インタラクティブな要素と強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で社員研修を効率化。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製造施設内の全従業員向けに、必須の安全プロトコルを詳述する1.5分間のコンプライアンス研修ビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは真剣で権威あるものとし、さまざまな安全シナリオを描写するリアルなストック映像を組み込み、重要な情報を強調するために自動生成された字幕を使用して明確さを確保します。
既存の従業員向けに、新しい社内ソフトウェアシステムの導入に関する2分間の企業研修ビデオを開発してください。このビデオは主に、ステップバイステップの使用法を明確に示す魅力的な画面録画を利用し、クリアなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、正確で指導的なボイスオーバーを提供し、効果的なスキル習得を促進します。
最近の会社の成果を祝うとともに、コアな企業文化を強化するために、全従業員を対象とした45秒の短いビデオを制作してください。この社内研修用ビデオは、チームワークとコラボレーションを示す多様なメディアライブラリを活用し、活気に満ちたインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなボイスオーバーで提供され、さまざまなテンプレートとシーンを活用してダイナミックなプレゼンテーションを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenの企業研修ビデオを簡素化するアプローチを探る。
HeyGenは最先端のAIツールを活用してスクリプトをプロフェッショナルな企業研修ビデオに変換し、複雑なビデオ制作を排除します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、魅力的な社員研修コンテンツを簡単に作成し、ワークフロー全体を効率化できます。
HeyGenはマイクロラーニングやコンプライアンスなど、多様な社員研修ニーズに対応できますか？
はい、HeyGenはマイクロラーニングモジュールや重要なコンプライアンス研修を含む多様な社員研修に最適です。強力なブランディングコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、自動字幕機能を備えており、特定の要件に合わせたプロフェッショナルな企業研修用教育ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは魅力的なスクリプトとビデオコンテンツを迅速に制作するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ユーザーがボイスオーバーを生成し、スクリプトからテキスト・トゥ・ビデオを簡単に作成できるようにすることで、ビデオ制作を効率化します。豊富なテンプレートとシーンのライブラリ、メディアライブラリのサポートにより、魅力的な研修ビデオを迅速かつ効率的に作成できます。
HeyGenは効果的なオンボーディングと安全研修ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、効果的なオンボーディングビデオや安全研修資料を簡単に作成できるようにします。どのような企業研修シナリオでも、従業員に明確で一貫したメッセージを効率的に届けることができます。