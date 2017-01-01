教育チュートリアルビデオメーカー: 魅力的なレッスンを作成

AI生成のナレーションで洗練されたチュートリアルとトレーニング素材を作成し、すべての視聴者に明確さとエンゲージメントを保証します。

忙しいプロフェッショナル向けに、複雑なソフトウェア機能をクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、HeyGenの音声生成機能による明瞭で落ち着いたナレーションで説明する、60秒の簡潔なハウツーガイドを作成してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中学生を対象にした、魅力的でカラフルなビジュアルとエネルギッシュなAIアバターを使って複雑なアイデアを簡単に説明する、45秒のアニメーション教育ビデオを想像してください。HeyGenのAIアバターを使用して簡単に構築できます。
サンプルプロンプト2
新入社員の会社オンボーディングのための90秒のトレーニング素材ビデオを作成し、モダンでコーポレートなビジュアルスタイルとインパクトのある画面上のテキストハイライト、プロフェッショナルなバックグラウンドトラックを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成します。
サンプルプロンプト3
初心者向けの写真撮影テクニックを学ぶホビイスト向けに、実用的な例のクイックカットを含むアップビートなビジュアルスタイルの30秒のチュートリアルを制作し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質なビジュアルにアクセスし、プラットフォーム全体で共有するのに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育チュートリアルビデオメーカーの使い方

複雑なアイデアをAIで魅力的な教育ビデオに簡単に変換し、ハウツーガイド、トレーニング素材、学生の学習に最適です。

1
Step 1
教育用スクリプトを作成
まず、チュートリアルの内容を作成します。テキストを入力するだけで、プラットフォームがスクリプトをダイナミックなビデオシーンに変換し、魅力的な教育ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様なAIアバターから選んで情報を提示し、チュートリアルを生き生きとさせます。メディアライブラリからストック写真やビデオを使用して視覚的な魅力を高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
高品質のAI生成ナレーションでチュートリアルを向上させます。さまざまな言語やアクセントから選んで、教育コンテンツを明確かつプロフェッショナルに届けます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
教育ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。磨き上げたハウツーガイドやトレーニング素材をオーディエンスとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を説明

.

複雑なテーマを簡潔で理解しやすいAI駆動の教育ビデオやハウツーガイドに簡単に分解し、学生に提供します。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはテキストを魅力的な教育ビデオに変換する高度なAI教育ビデオメーカーです。私たちの生成AIプラットフォームを使用すると、AI生成のナレーションでコンテンツを簡単にカスタマイズでき、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenが効果的なハウツーガイドの制作に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは教育チュートリアルビデオメーカーとして優れており、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを提供して、明確なハウツーガイドやチュートリアルを作成できます。ストック写真やビデオを簡単に統合して、複雑なステップを視覚的に説明し、学習をよりアクセスしやすくします。

HeyGenのプラットフォームを使用してアニメーション教育ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはユーザーがカスタマイズ可能なAIアバターを使用してダイナミックなアニメーション教育ビデオを制作することを可能にします。ブランディングコントロールを含むすべての詳細をパーソナライズして、学生にとって情報豊かであるだけでなく、視覚的に魅力的でブランドに合ったビデオを作成できます。

HeyGenはトレーニング素材の共有とエクスポートをどのように支援しますか？

HeyGenは、完成したトレーニング素材をさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートできるようにします。教育ビデオを多様なチャネルで簡単に共有し、コンテンツが効果的にオーディエンスに届くようにします。