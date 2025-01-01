教育チュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを作成
スクリプトからの強力なテキストビデオ機能で、スクリプトを瞬時にダイナミックな教育ビデオに変換し、コンテンツ作成を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングを目的とした45秒のトレーニングモジュールを開発します。HeyGenのカスタムビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ソフトウェアの使用手順を視覚的に示します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで直接的かつ励みになるもので、効果的なトレーニングビデオのために重要な指示を強化する明確な字幕/キャプションを含めます。
新しいソフトウェア機能を潜在的な顧客に示す30秒のビデオを想像してください。その利点を迅速に強調することを目的としています。この説明ビデオは、ダイナミックで活気のあるビジュアルとエネルギッシュなAIアバターを使用してプレゼンテーションを魅力的にし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートをさまざまなプラットフォームで活用し、興奮を伝えるアップビートなナレーションでサポートします。
長いブログ記事から90秒のアニメーション教育ビデオを制作し、忙しいプロフェッショナルが現在の業界トレンドに関する迅速な洞察を得ることを目指します。ビデオは情報豊富でグラフィック重視のビジュアルを特徴とし、HeyGenのナレーション生成を通じて生成された簡潔で明確なナレーションと、教育ビデオコンテンツ戦略の理解を高めるための字幕/キャプションを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育チュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して、ユーザーが魅力的な教育チュートリアルビデオを簡単に生成できるようにします。私たちのプラットフォームはAIテキストからビデオ作成を活用し、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換することができ、高度なビデオ作成スキルは必要ありません。
HeyGenがトレーニングコンテンツに最適なAI教育ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、従業員のオンボーディングやAIを使用したSOPの作成を含むトレーニング目的に最適なAI教育ビデオメーカーです。リアルなAIアバターとAI生成のナレーションを備えており、学習者の関心を高め、複雑な情報をアクセスしやすく記憶に残るものにします。
HeyGenで教育ビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは教育ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタムビデオテンプレートを利用し、ロゴや色を使ってブランディングコントロールを適用し、独自のメディアを統合して、教育ビデオコンテンツ戦略に完全に一致するコンテンツを確保できます。
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用してビデオドキュメンテーションを作成することで誰が利益を得られますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは、高品質のビデオドキュメンテーションを効率的に作成する必要があるすべての人のために設計されています。経験豊富な教育者であっても、ビデオ作成スキルがなくても、HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成をアクセスしやすく、簡単にします。