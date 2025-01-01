学校向けの効果的な教育トレーニングビデオを作成
教師がカリキュラムに沿った魅力的なビデオレッスンを提供できるように支援します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
教師向けの60秒のプロフェッショナル開発モジュールを想像し、新しい教育戦略の統合に関する迅速で実用的なヒントを提供し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと簡潔な声で提示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して簡単に生成します。
学校の革新的なインタラクティブレッスンへのアプローチを紹介する30秒のカリキュラムに沿ったビデオを制作し、保護者や学校委員会を対象に、視覚的に豊かなシーンとアップビートな背景音楽で、HeyGenのボイスオーバー生成によって駆動される魅力的なナラティブを提供します。
新しいデジタル教育資料のナビゲーションを学生と教師の両方に説明する50秒の簡潔なハウツービデオを作成し、ステップバイステップのビジュアル進行と落ち着いた情報提供のトーンを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションでアクセシビリティと明確さを向上させます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学校向けの教育トレーニングビデオをどのように強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、教育者が学校向けの魅力的な教育トレーニングビデオを迅速に作成できるようにすることで、従来の学習を変革します。これにより、高品質な指導ビデオの制作が簡素化され、デジタル教育資料がよりアクセスしやすくなります。
HeyGenは教師が特定のブランドに沿ったカリキュラムビデオを作成するのを支援できますか？
はい、HeyGenは教師が学生やK-12の教室に響くカリキュラムに沿ったビデオを作成するための強力なツールを提供します。ブランドコントロール、カスタムテンプレート、ボイスオーバー生成を使用して、教育者はビデオレッスンが一貫したプロフェッショナルな外観を維持することを保証できます。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類の指導ビデオを作成できますか？
HeyGenは、アニメーション教育ビデオ、ハウツービデオ、包括的なオンラインコースなど、多様な指導ビデオの作成をサポートします。私たちのプラットフォームは字幕とキャプションの追加を簡単にし、デジタル教育資料がすべての学習者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものになることを保証します。
HeyGenはビデオレッスンの制作を簡素化するために生成AIを利用していますか？
もちろんです。HeyGenは高度なChatGPTと生成AIの機能を活用して、ビデオレッスンやプロフェッショナル開発コンテンツの制作を大幅に簡素化します。これにより、教育者はテキストスクリプトをAIアバターを使用した動的なビデオに効率的に変換し、貴重な時間とリソースを節約できます。