究極の教育スタッフオンボーディングメーカー
教育スタッフのオンボーディングを簡単に効率化。新入社員向けのトレーニングビデオをボイスオーバー生成で作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい教師や学校のリーダーを対象にした60秒の魅力的なビデオを作成し、パーソナライズされたオンボーディングポータルの利点を示します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、歓迎する雰囲気で、楽観的なトーンと明瞭な音声を持っています。このビデオでは、HeyGenのAIアバターを利用して、カスタマイズ可能な新入社員の旅を案内し、教師のオンボーディングテンプレートが最初の数週間をどのようにして教育スタッフにとってより統合されたものにするかを示します。
校長や教育技術コーディネーター向けに、教育スタッフのオンボーディングメーカーの設定の簡単さを示す30秒のダイナミックなビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで、デモンストレーションに焦点を当て、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンがどのように迅速に適応できるかを強調し、この構成可能なソフトウェアのユーザーフレンドリーなインターフェースを示し、オンボーディングのためのコンテンツ作成を効率的かつ簡単にします。
教育現場のHRマネージャーや地区の教育長を対象にした50秒の情報ビデオを制作し、オンボーディングプロセス内の自動化されたワークフローやステータストラッキングなどの高度な機能に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは分析的でありながら親しみやすく、明確なインフォグラフィックと自信に満ちた声で説明します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して複雑なプロセスを効果的に説明し、すべての視聴者が複雑なスタッフ移行を管理するための強力なシステム機能を理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育スタッフのオンボーディングプロセスを効率化できますか？
HeyGenは、静的な資料を動的なビデオコンテンツに変換することで、学校のリーダーにオンボーディングを効率化する強力なツールを提供します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術により、魅力的なデジタルオンボーディング体験を効率的に作成できます。
HeyGenは教師のオンボーディングトレーニングのためのパーソナライズされたオンボーディングポータルの作成を支援できますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成を使用して高品質のトレーニングビデオを生成し、パーソナライズされたオンボーディングポータルにシームレスに埋め込むことができます。この機能は、カスタムワークフローをサポートし、真にパーソナライズされた体験を提供します。
HeyGenは新入社員イベントや従業員のオンボーディングをどのように向上させますか？
HeyGenは、AIアバターとダイナミックなテンプレート＆シーンを使用して、プレゼンテーションを魅力的なビデオ体験に変えることで、新入社員イベントや従業員のオンボーディングを向上させます。強力なブランディングコントロールにより、すべてのビデオが貴機関のプロフェッショナルなアイデンティティを維持します。
HeyGenはオンボーディングのデジタル化と自動化されたワークフローをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに簡単に変換することで、オンボーディングのデジタル化を支援します。これは自動化されたワークフローとスムーズに統合され、カスタマイズ可能な教師のオンボーディングテンプレートとメディアライブラリへのアクセスにより、教育のためのオンボーディングシステムの一貫性と効率性を確保します。