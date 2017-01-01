教師が教室でのエンゲージメントを向上させるための45秒のプロモーションビデオを作成してください。このビデオには、デジタルコンテンツと対話する生徒たちと、概念を説明するダイナミックな教師のクイックカットを特徴とし、元気でモチベーションを高める音楽が流れます。HeyGenの「テンプレートとシーン」が、どの教科でも魅力的なオンライン教育ビデオの作成をどのように簡単にするかを強調してください。

ビデオを生成