AI教育プロモーションビデオメーカー：迅速かつ簡単な作成
リアルなAIアバターを活用して、教育のための高品質なプロモーションビデオで学習を促進します。
オンラインコースの作成者が専門知識を披露するための洗練された60秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、プロフェッショナルで、磨かれたBロール映像と明確なデータビジュアライゼーションを組み込み、自信に満ちた明瞭なナレーションが付随します。リアルな「AIアバター」を使用して魅力的なコンテンツを提供し、コースのプロモーションを簡単かつ効果的にする力を示してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケターをターゲットにした、教育プロモーションビデオメーカーを迅速に作成する必要がある人々のための、ソーシャルメディアチャンネル向けのエネルギッシュな30秒のショートビデオを制作してください。ビジュアルナラティブは、明るい色とモダングラフィックスを使用したテンポの速いもので、キャッチーでアップビートなバックグラウンドトラックがサポートします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、アイデアから共有可能なコンテンツへの全プロセスをどのように簡素化するかを示してください。
教育コンテンツプロデューサー向けに、アクセシビリティと明確さを強調した50秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアル美学はクリーンでシンプルであり、明確なインフォグラフィックスと同期されたオンスクリーンテキストを利用し、落ち着いた権威あるナレーションが付随します。HeyGenの強力な「字幕/キャプション」機能を紹介し、複雑なAI教育ビデオメーカーコンテンツをより広く多様な視聴者にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、高品質なオンライン教育ビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換できるため、HeyGenは効果的なAI教育ビデオメーカーです。
HeyGenを使用してコースやプログラムのプロモーションビデオを制作できますか？
もちろんです！HeyGenは強力な教育プロモーションビデオメーカーであり、テンプレートと豊富なメディアライブラリを提供し、ストック写真やビデオを使用できます。プロモーションビデオに字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティを向上させ、ソーシャルメディアチャネル全体でのリーチを最大化します。
HeyGenは教育コンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは教育ビデオをカスタマイズするための幅広いオプションを提供します。ブランドコントロールを利用してロゴや特定の色を組み込み、多様なストック写真やビデオを統合し、アニメーションテキストを追加して、ブランドに合った洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。
HeyGenはオンラインコース作成者や教師にとって理想的なツールですか？
はい、HeyGenはオンラインコース作成者や教師がプロフェッショナルなオンライン教育ビデオを制作するために特別に設計されています。直感的なドラッグアンドドロップエディターと初心者に優しいインターフェースにより、シームレスなビデオ作成が可能で、教育者が効果的なコンテンツの提供に集中できるようにします。