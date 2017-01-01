学校とトレーニングのための教育プロモビデオジェネレーター

教育者がプロフェッショナルな学校マーケティングビデオを迅速に作成できるように、シームレスなテキストからビデオ生成を提供します。

学校管理者やマーケティングチーム向けに、入学促進のための「学校マーケティングビデオ」を簡単に作成できることを鮮やかに示す45秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、多様な学生活動を強調し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を通じて達成されるスピードと品質を強調する、励ましと楽観的なナレーションを使用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教師や教育者向けに、複雑なトピックを生徒や保護者に簡単に説明する方法を示す30秒の「説明ビデオ」が必要です。ビジュアル的には、シンプルなグラフィックスと画面上のテキストを使用して、フレンドリーで忍耐強い「ナレーション生成」をサポートし、コンセプトを明確に伝え、「教育ビデオ」をアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターや小規模教育ビジネス向けに、コース概要を魅力的なプロモーションに迅速に変換する60秒の「プロモビデオジェネレーター」ショーケースを考えてみてください。ビジュアルの美学は現代的でエネルギッシュで、分割画面とアニメーションテキストを使用し、HeyGenの効率的な「スクリプトからのテキストビデオ」機能によって支えられた、アップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックを伴います。
サンプルプロンプト3
教育アウトリーチプログラムを対象とした、注目を集める15秒の「ソーシャルメディアビデオ」はいかがですか？クイックヒントや事実を促進するのに最適です。この作品は、モバイルに最適化された明るくテンポの速いビジュアルスタイルを必要とし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的なビジュアルとキャッチーでトレンドの背景トラックを特徴とし、共有可能な教育コンテンツの作成の容易さを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育プロモビデオジェネレーターの使い方

教育者とマーケターが視聴者を引きつけるために設計されたAIを使用して、魅力的な学校マーケティングビデオと説明コンテンツを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
教育コンテンツやスクリプトをジェネレーターに貼り付けることから始めます。プラットフォームは、テキストを瞬時にビデオシーンに変換し、先進的なテキストからビデオの作成を使用して教育プロモビデオジェネレーターの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
カスタムビデオテンプレートのライブラリから選択し、情報を提示するための魅力的なAIアバターを追加します。プロフェッショナルなナレーションと関連するストックメディアでメッセージを強化し、コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
調整とブランディング
アクセシビリティのために字幕を追加し、カスタムロゴやカラースキームを使用して一貫性とプロフェッショナルな外観を確保することで、ビデオを微調整します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終ビデオを確認し、ビジョンに合っていることを確認します。その後、ソーシャルメディアビデオやプレゼンテーションに最適化されたさまざまな形式で簡単にエクスポートし、視聴者を魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションソーシャルビデオを制作

.

教育プログラムや提供内容を効果的に紹介するために、ソーシャルメディア向けの魅力的なプロモーションビデオやクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育プロモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、魅力的な教育プロモビデオの制作を効率化するために設計された高度なAI教育ビデオジェネレーターです。ユーザーはテキストからビデオの作成、AIビジュアル、カスタムビデオテンプレートを活用して、広範な編集経験がなくても高品質なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは学校マーケティングビデオのためのAIアバターとナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションの統合を完全にサポートしており、魅力的な学校マーケティングビデオのための優れたプロモビデオジェネレーターです。これにより、教育ビデオの伝達が強化され、効果的に視聴者を引きつけます。

HeyGenは教育ビデオをカスタマイズするためのどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターと豊富なカスタムビデオテンプレートを含む強力なクリエイティブツールを提供しており、教育ビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、教師や教育者は特定のニーズに合わせたユニークで影響力のあるAIビジュアルを作成することができます。

HeyGenはプロフェッショナルな字幕付きの魅力的な説明ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、アクセシビリティを向上させる自動字幕付きの魅力的な説明ビデオを生成するのに最適です。また、メディアライブラリを利用して、ソーシャルメディアビデオやその他の教育コンテンツをさらに充実させるためのストック写真やビデオを使用することもできます。