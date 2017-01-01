学校とトレーニングのための教育プロモビデオジェネレーター
教育者がプロフェッショナルな学校マーケティングビデオを迅速に作成できるように、シームレスなテキストからビデオ生成を提供します。
教師や教育者向けに、複雑なトピックを生徒や保護者に簡単に説明する方法を示す30秒の「説明ビデオ」が必要です。ビジュアル的には、シンプルなグラフィックスと画面上のテキストを使用して、フレンドリーで忍耐強い「ナレーション生成」をサポートし、コンセプトを明確に伝え、「教育ビデオ」をアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
オンラインコースクリエイターや小規模教育ビジネス向けに、コース概要を魅力的なプロモーションに迅速に変換する60秒の「プロモビデオジェネレーター」ショーケースを考えてみてください。ビジュアルの美学は現代的でエネルギッシュで、分割画面とアニメーションテキストを使用し、HeyGenの効率的な「スクリプトからのテキストビデオ」機能によって支えられた、アップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックを伴います。
教育アウトリーチプログラムを対象とした、注目を集める15秒の「ソーシャルメディアビデオ」はいかがですか？クイックヒントや事実を促進するのに最適です。この作品は、モバイルに最適化された明るくテンポの速いビジュアルスタイルを必要とし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的なビジュアルとキャッチーでトレンドの背景トラックを特徴とし、共有可能な教育コンテンツの作成の容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育プロモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的な教育プロモビデオの制作を効率化するために設計された高度なAI教育ビデオジェネレーターです。ユーザーはテキストからビデオの作成、AIビジュアル、カスタムビデオテンプレートを活用して、広範な編集経験がなくても高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは学校マーケティングビデオのためのAIアバターとナレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションの統合を完全にサポートしており、魅力的な学校マーケティングビデオのための優れたプロモビデオジェネレーターです。これにより、教育ビデオの伝達が強化され、効果的に視聴者を引きつけます。
HeyGenは教育ビデオをカスタマイズするためのどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターと豊富なカスタムビデオテンプレートを含む強力なクリエイティブツールを提供しており、教育ビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、教師や教育者は特定のニーズに合わせたユニークで影響力のあるAIビジュアルを作成することができます。
HeyGenはプロフェッショナルな字幕付きの魅力的な説明ビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは、アクセシビリティを向上させる自動字幕付きの魅力的な説明ビデオを生成するのに最適です。また、メディアライブラリを利用して、ソーシャルメディアビデオやその他の教育コンテンツをさらに充実させるためのストック写真やビデオを使用することもできます。