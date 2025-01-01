教育レッスンビデオメーカー: シンプル、迅速、効果的

AIテキスト-to-ビデオでどんなスクリプトも瞬時にダイナミックな教育ビデオに変換し、オンラインコースや魅力的な教育に最適です。

サンプルプロンプト1
気候変動に関するオンラインコースを受講する成人学習者や専門家向けに、90秒の簡潔な説明ビデオをどのように開発しますか？このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、明確なインフォグラフィックスと落ち着いた権威あるナレーターが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、研究をシームレスに洗練された情報豊かなプレゼンテーションに変換し、洗練された視聴者に正確さと影響を与えましょう。
サンプルプロンプト2
教育ビデオテンプレートの利点を強調する45秒のプロモーションクリップを教師やコンテンツクリエイター向けに作成してください。ビデオは、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルで、クイックカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、自信に満ちたナレーションが特徴です。HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、ユーザーがこれらのテンプレートを簡単にカスタマイズし、特定のニーズに合わせた魅力的なコンテンツを迅速に作成できることを示しましょう。
サンプルプロンプト3
ビデオ編集のスキルが不要な新しい教育者に最適な、基本的な教室管理技術を紹介する30秒のシンプルな教育ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはシンプルで明確、そして励みになるもので、わかりやすいナレーションが付いています。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して、すべての視聴者にアクセス可能で明確な内容を提供し、教育専門家にとってストレスのないビデオ作成の導入を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育レッスンビデオメーカーの使い方

直感的でAIを活用したプラットフォームで、教育を魅力的な教育ビデオに変換します。視聴者を引き込む魅力的なレッスンを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートからプロジェクトを作成
さまざまな学習トピックに合わせて設計された教育ビデオテンプレートから選択して始めましょう。シーンをカスタマイズして、レッスンのユニークなニーズに合わせましょう。
2
Step 2
レッスンコンテンツを追加
教育レッスンスクリプトを貼り付けるか、テキストを直接入力します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたコンテンツを自然な音声に変換します。
3
Step 3
AIアバターでカスタマイズ
多様なAIアバターから選択して、レッスンを生き生きとさせましょう。彼らの外見や声をカスタマイズして、教育コンテンツを効果的に届けましょう。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポートして共有
オプションの字幕/キャプションでアクセシビリティを高めた教育ビデオを生成します。希望のアスペクト比でエクスポートし、さまざまなプラットフォームで共有して学生に届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を視覚化

抽象的または歴史的なトピックを鮮やかで記憶に残るビデオナラティブに変換し、複雑な主題を学生にとって理解しやすいものにします。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは教育ビデオメーカーになるプロセスを簡素化し、スキルがなくても高品質なコンテンツを作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとAIテキスト-to-ビデオ機能が制作を大幅に簡素化します。

HeyGenは魅力的な教育レッスンのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、完全にカスタマイズ可能な教育ビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供し、ユーザーはアニメキャラクターやAIアバターを組み込んで、効果的な教育のための魅力的な説明ビデオを制作できます。

HeyGenは教育コンテンツにどのようにAIを活用していますか？

AIを活用した教育ビデオメーカーとして、HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、ダイナミックな教育ビデオを効率的に制作します。これにはAI字幕などの機能が含まれ、すべての学習者にアクセスしやすくなっています。

HeyGenはオンラインコースやソーシャルメディアなどの多様なプラットフォームに適した教育ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはオンラインコースからソーシャルメディアプラットフォームまで、さまざまな用途に最適化された教育ビデオを簡単に生成できます。強力なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、コンテンツが常にプロフェッショナルに見え、幅広い視聴者に届きます。