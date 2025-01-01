教育用説明動画メーカー：魅力的なレッスンを作成

スクリプトからのテキスト動画技術を使用して、スクリプトを魅力的なアニメーション説明動画に簡単に変換します。

複雑な科学的概念に初めて触れる学生向けに、60秒の教育用説明動画を作成してください。鮮やかでアニメーションスタイルのビジュアルと、明るく親しみやすいナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して情報を魅力的に提示し、AIを活用したツールが学習をどのように簡素化するかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェア製品の利点を詳述する、潜在的なビジネスクライアント向けの45秒のプロフェッショナルな説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、自信に満ちた明瞭なナレーションが伴い、HeyGenのテンプレートとシーンを選択し、スクリプトからのテキスト動画機能を活用して簡単に作成できます。
サンプルプロンプト2
一般ユーザー向けに、シンプルなオンラインプロセスを示す30秒のアニメーション説明動画チュートリアルを開発してください。ビジュアルデザインはクリーンでステップバイステップであり、落ち着いた指導的なナレーションで強化され、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、ユーザーフレンドリーなインターフェースを明らかにします。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家をターゲットにした新しい戦略コンセプトを紹介する、ソーシャルメディア向けの50秒の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルアプローチはダイナミックで魅力的で、アップビートなバックグラウンドミュージックとエネルギッシュなナレーションを特徴とします。この動画はHeyGenのボイスオーバー生成と、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育用説明動画メーカーの仕組み

AIを活用したツールとユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して、教育コンテンツを魅力的な説明動画に簡単に変換し、明確さとインパクトを実現します。

1
Step 1
説明動画のスクリプトを作成
詳細なスクリプトを作成することから始めます。これはアニメーション説明動画の基盤となり、スクリプトからのテキスト動画機能を活用して効率的に始めることができます。
2
Step 2
テンプレートを選択してカスタマイズ
教育コンテンツを視覚的に構成するために多様なビデオテンプレートから選択し、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンを簡単にカスタマイズし、ブランドとメッセージに合わせます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーと音楽を追加
ボイスオーバー生成を使用して説明動画に自然なナレーションを作成し、教育コンテンツに完璧なトーンを設定するために音楽を簡単に追加して、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
プロジェクトを完成させ、必要な形式で動画をダウンロードし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのソーシャルメディアおよび教育プラットフォームで効果的に共有し、オーディエンスにリーチします。

使用例

トレーニングの効果を向上

ダイナミックなAIを活用した説明動画を使用して、企業や学術トレーニングプログラムで参加者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIを活用したアニメーションの幅広い選択肢を使用して、プロフェッショナルなアニメーション説明動画を簡単に制作できるようにします。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、魅力的なビジュアルとナラティブを迅速に作成できます。

HeyGenが直感的な説明動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAIを活用したツールで説明動画の作成プロセスを簡素化します。デザインの経験がなくても、スクリプトをリアルなボイスオーバーとAIアバターを使用してダイナミックな動画に簡単に変換できます。

HeyGenは説明動画のカスタムボイスオーバーとスクリプトをサポートしていますか？

はい、HeyGenは説明動画コンテンツのスクリプトから直接自然な音声のボイスオーバーを生成するための強力な機能を提供します。また、プロジェクトに音楽を追加して、完璧なトーンを設定することもできます。

HeyGenで作成した説明動画内のブランディング要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての説明動画でブランドの一貫性を維持するための広範なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴを簡単に組み込み、色を調整してマーケティング戦略に完全に一致させ、プロフェッショナルな教育コンテンツを作成できます。